Fußball-Bezirksliga: Mit dem SV Obereschach, SV Hölzlebruck und DJK Villingen gingen im Sommer nur drei der 16 Bezirksligisten mit einem neuen Trainer in die Saison. In Obereschach und bei der DJK Donaueschingen II gab es im Verlauf der Runde erneut Veränderungen. Inzwischen laufen bei vielen Vereinen Gespräche hinsichtlich der Saison 2019/20. Drei Verlängerungen und ein Abschied stehen bereits fest.

FC Gutmadingen: Noch gab es keine Gespräche zwischen Vereinsführung und Trainer über eine mögliche Verlängerung. „Wir lassen uns Zeit“, sagt Trainer Steffen Breinlinger. Zu- und Abgänge gab es in der Winterpause bisher nicht. Tendenz: Breinlinger bleibt.

FV Marbach: Trainer Michael Henseleit und die Vereinsführung haben eine weitere Zusammenarbeit bereits fixiert. Einziger Zugang ist David Alter (Olympia Leipzig). Abgänge gibt es beim Tabellenzweiten nicht.

FC Königsfeld: Mit dem Trainer-Duo Jörg Holik und Jörg Klausmann hat der FC Königsfeld bisher gute Erfahrungen gemacht. Personelle Veränderungen gab es bisher nur eine. Torhüter Patrick Rominger wechselte nach Geisingen. Tendenz: Das Trainer-Duo macht im Sommer weiter.

FV Tennenbronn: Ohne personelle Veränderungen im Kader wird der FV Tennenbronn in die zweite Saisonhälfte gehen. Trainer Carmine Italiano hat Anfang der Woche, wie auch Co-Trainer Frank Dresel, für eine weitere Saison verlängert, womit zu rechnen war.

FC Hochemmingen: Personell gab es in der Winterpause im Kader bislang keine Wechsel. Mit Trainer Mario Maus hatten die Hochemminger zuletzt viel Erfolg. Tendenz: Es gibt keinen Grund für Veränderungen.

TuS Bonndorf: Vor der Rückrunde der Saison 2017/18 stieg Björn Schlageter als Trainer ein. Gespräche über eine mögliche Verlängerung gab es bisher nicht. Tendenz: Sowohl eine Verlängerung von Schlageter als auch ein Abschied sind denkbar.

FC Pfaffenweiler: Personelle Veränderungen gibt es bisher nicht. Die Hoffnungen liegen auf der Rückkehr der langzeitverletzten Spieler. Die Vereinsführung möchte gern mit Spielertrainer Patrick Anders verlängern, doch der Coach will frühestens im Februar eine Entscheidung treffen. Tendenz: Anders bleibt, wartet aber noch ab.

SV Hölzlebruck: Trainer Tobias Urban bleibt eine weitere Saison. Schon im vergangenen Sommer hatte er betont, dass er einen längerfristigen Plan verfolgt und, ähnlich wie in seiner vorherigen Station beim FC Löffingen, auch beim SV Hölzlebruck etwas aufbauen will. In der Winterpause wechselte Henrick Sorgius zum SV St. Märgen. Neu dazugekommen ist Rafael Dias Cardoso vom SV Titisee. Auch Co-Trainer Ignazio Curia hat verlängert.

FC Bräunlingen: Schon frühzeitig haben sich Vereinsführung und Trainer Uwe Müller auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt. Mit Abdullah Cil (FC 08 Villingen) und Sebastian Schestakow (pausierte) gibt es zwei Winter-Zugänge.

DJK Villingen: Martin Wieczorek (FC Bad Dürrheim) ist zurück, Hermann Takuete (FC Neustadt) und Oliver Waldvogel (FC Gütenbach) sind weg. Im Sommer stieg Trainer Wolfgang Heinig bei der DJK ein und will den Neuaufbau fortsetzen. Tendenz: Heinig hängt eine weitere Saison an.

SV Obereschach: Nach Jürgen Fischer und der Interimslösung Christoph Hayn startet Obereschach mit Michael Schnee bereits mit dem dritten Trainer in dieser Saison in die zweite Saisonhälfte. Das sportliche Abschneiden der Mannschaft wird zeigen, ob die neue Lösung längerfristig hält. Mit Schnee kommt Spieler Stefan Jüngling (Gosheim). Tendenz: Läuft es sportlich, wird Schnee auch 2019/20 bleiben.

DJK Donaueschingen II: Nach dem Rücktritt von Erich Thurow und seinem Assistenten Tobias Limberger wird ein neuer Trainer gesucht. Eine Lösung soll bis zum Trainingsauftakt stehen. Möglicherweise wird der neue Mann aus den eigenen Reihen kommen.

FC Fischbach: Waldemar Klemann (Brigachtal) ist neu im Spielerkader. Trainer Günter Hirsch hat bereits im Dezember seinen Abschied zum Ende der Saison angekündigt. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

SG Riedböhringen/Fützen: Die zweite Saison in Folge arbeitet die Spielgemeinschaft mit dem Trainer-Duo Siegfried Andräß/Jürgen Frank. Zu einer möglichen Verlängerung sagt Jürgen Meister, Vorsitzender des VfL Riedböhringen: „Wir sind dran. Die Gespräche erfolgen unabhängig von der künftigen Spielklasse.“ Fabian Bodenseh kehrt vom FC Bad Dürrheim zurück.

FC Weilersbach: Mit Trainer Nunzio Pastore ist der FC Weilersbach im Sommer aufgestiegen. Gespräche über eine Verlängerung mit dem Übungsleiter gab es von der Vereinsführung bisher noch nicht. Tendenz: Abschied und Verlängerung sind möglich

SV TuS Immendingen: Das Schlusslicht musste in der Winterpause mit Albert Rau (Geisingen) und Bayrami (Hattingen) zwei Spieler ziehen lassen. Neu ist Co-Trainer Ralf Ressel, der Coach Naser Berisha unterstützen soll. Das neue Gespann arbeitet bis zum Saisonende zusammen, danach ist alles offen. Tendenz: Bei Klassenerhalt bleiben Berisha und Ressel.