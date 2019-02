von Maurice Sauter

Basketball, Pro B: Depant Gießen 46ers Rackelos – Wiha Panthers Schwenningen 92:81 (24:12, 23:15, 23:32, 22:22). Die Wiha Panthers Schwenningen mussten im Spitzenspiel bei den Depant Gießen 46ers Rackelos die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Die Rückkehr von Kosta Karamatskos und eine starke zweite Halbzeit reichten gegen das momentan formstärkste Team der Liga nicht für einen Sieg.

Erstmals in dieser Saison stand Panthers-Trainer Alen Velcic in Gießen der komplette Zwölf-Mann-Kader zur Verfügung. Kapitän Kosta Karamatskos feierte nach über drei Monaten Verletzungspause sein Comeback und stand neben Rasheed Moore, Leon Friederici, Bill Borekambi und Sergey Tsvetkov direkt in der Startformation. Auch sein Spielmacher-Kollege Abdulai Abaker stand nach zweiwöchiger Zwangspause wieder zur Verfügung, war aber noch nicht in Vollbesitz seiner Kräfte.

Die ersten Minuten des Spiels gestalteten sich ausgeglichen. Dann warf Panthers-Trainer Alen Velcic beim Stand von 14:12 für die Hausherren die Rotationsmaschine an und setzte die Bankspieler ein. Diese waren den Gießenern allerdings deutlich unterlegen, machten einfache Fehler und mussten einen wahren Sturmlauf über sich ergehen lassen. Auch die erneute Hereinnahme der Starter konnte den 19:0-Lauf, mit dem sich die Rackelos bis zur Pause auf 47:27 absetzten, nicht beenden.

In der Halbzeit rüttelte Panthers-Trainer Alen Velcic seine Mannschaft wach und schenkte im zweiten Abschnitt nahezu ausschließlich den Stammspielern das Vertrauen. Gleich in den ersten drei Minuten halbierten die Raubkatzen den Rückstand mit einem 13:2-Lauf, woraufhin Gießen-Trainer Rolf Scholz eine Auszeit nahm. In der Folge feuerten die Panthers offensiv zwar weiterhin aus allen Rohren und erzielten allein im dritten Viertel 32 Punkte, doch auch die Gießener versteckten sich im munteren Scheibenschießen nicht und sorgten dafür, dass die Panthers trotz aller Bemühungen nicht näher als auf zwischenzeitlich acht Punkte herankamen. So ging es mit einem 70:59 in das Schlussviertel. Die Rackelos verteidigten ihr Polster souverän, während die Panthers vergeblich auf eine Abkühlung der warmgelaufenen Gießener Wurfhände hofften. Zwar kam beim Stand von 72:65 sechs Minuten vor dem Ende nochmals kurz Spannung auf, die Schwenninger Aufholjagd blieb allerdings aus.

Somit entschieden die Rackelos das Schlüsselspiel um den zweiten Platz in der Hauptrundentabelle mit 92:81 für sich und verdrängten die Panthers auf Rang drei. Am letzten Spieltag kommenden Samstag müssen die Doppelstädter auf einen Gießener Ausrutscher hoffen, um mit einem eigenen Sieg wieder an dem Rivalen vorbeizuziehen.

Mit Abstand bester Schwenninger Akteur war Rasheed Moore mit 35 Punkten bei effizienten Wurfquoten sowie neun Rebounds. Kosta Karamatskos fügte zwar nur weitere vier Zähler hinzu, glänzte aber als Spielmacher mit starken zwölf Assists. Für die Panthers spielten: Sergey Tsvetkov (7 Punkte/3 Assists/0 Rebounds), Anell Alexis, Bill Borekambi (16/3/5), Kosta Karamatskos (4/12/3), Rasheed Moore (35/1/9), Leon Friederici (11/1/6), Darius Pakamanis (2/2/2), Hannes Osterwalder, Abdulai Abaker (0/2/2) und Seid Hajric (6/0/3).