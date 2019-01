von SK

Bahnradsport: (daz) Die Hoffnungen erfüllten sich nicht ganz. Zwar zeigte der deutsche Vierer um den Unterbaldinger Domenic Weinstein in der Mannschaftsverfolgung beim Weltcup in Hongkong über 4000 Meter eine starke Qualifikation, doch schon vor dem Finale war der Traum von einer Medaille geplatzt. In der Qualifikation am Donnerstag raste der deutsche Vierer in einer Zeit von 4:00.259 Minuten auf einen guten vierten Platz. Nur die Teams aus Italien, den USA und von Frankreich waren unter 16 gestarteten Mannschaften schneller. Am Freitag traf das deutsche Quartett mit Jasper Frahm, Felix Groß, Leon Rohde und Domenic Weinstein gleich in der erste Runde auf die starken Italiener. Bis 3000 Meter war das Rennen offen, doch dann mussten die Deutschen die Favoriten ziehen lassen. Das Team um Weinstein erreichte eine Zeit von 4:02.199 Minuten und war raus. Während die Italiener auch das Finale gewannen, musste sich der deutsche Vierer mit Rang acht begnügen. Die Einzelverfolgung wird in Hongkong nicht ausgetragen.