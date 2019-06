Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Der SV Überauchen und der SV Eisenbach bleiben in der Kreisliga A. Beide Mannschaften sollten an den beiden kommenden Wochenende Relegationsspiele um den Klassenerhalt bestreiten. Da jedoch aus der Kreisliga B, Staffel 4, keine der ersten drei Mannschaften aufsteigen will, bleibt den Überauchenern und dem Eisenbachern die „Abstiegsrelegation“ erspart.

Überauchens Trainer Sigurd Bickmann ist natürlich erleichtert, dass seine Mannschaft weiterhin in der Kreisliga A spielen. Allerdings hätte er auch gerne die Relegation absolviert: „Das hört sich vielleicht etwas frech an. Aber so eine Relegation mit Hin- und Rückspiel ist immer etwas Besonderes.“

Neue Relegationspaarungen

Die neue Konstellation sorgt zugleich auch für neue Relegationspaarungen um den Klassenerhalt in der Kreisliga A. Nun dürfen der SV Niedereschach und der TuS Bonndorf II hoffen. Beide werden an den kommenden Wochenenden eine Relegation mit Hin- und Rückspiel bestreiten. Die erste Partie ist in Bonndorf. Die Termine stehen noch nicht fest. Allerdings bleibt der Sieger dieser Relegation nur in der Kreisliga A, wenn Bezirksliga-Vizemeister FV Marbach in den Aufstiegsspielen zur Landesliga erfolreich ist. Dann würde der FC Fischbach in der Bezirksliga bleiben und es somit in den beiden Staffeln der Kreisliga A insgesamt lediglich fünf Absteiger geben.