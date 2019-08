von Markus Peiker

Fußball: Das 26. internationale U19-Fußballturnier steht von Freitag bis Sonntag in Oberndorf auf dem Programm. An drei Tagen spielt ein hochkarätiges Teilnehmerfeld um den Turniersieg. Diesmal fehlt allerdings das heimische Team Schwarzwald.

„Wir hatten letztes Jahr mit Barcelona und Inter Mailand schon ein herausragend besetztes Turnier. Aber dieses Jahr ist unser Teilnehmerfeld noch stärker“, sagt Oliver Hauer vom Organisationsteam. Das Feld ist mit Paris St. Germain, Tottenham Hotspurs, dem FC Liverpool, den Brasilianern von Gremio Porto Alegre sowie den deutschen Vertretern FC Schalke 04 (Titelverteidiger), RB Leipzig und dem Dauerteilnehmer SC Freiburg das Teilnehmerfeld noch erlesener.

Lediglich der Ausfall des heimischen Teams Schwarzwald schmerzt ein wenig. „Wir haben alles versucht, aber es hat nicht geklappt“, sagt Hauer und spricht den Zwist der Macher des Teams Schwarzwald, mit Team-Manager Rolf Schumpp (Deißlingen) an der Spitze, und der TSG Balingen an. Der Grund: Die TSG hätte in diesem Jahr das Gros der Spieler für das Team Schwarzwald gestellt, aber deren Verantwortliche schoben dem einen Riegel vor, weil die eigene U19 vor wenigen Tagen noch um den Aufstieg in die Oberliga spielte. Inzwischen wurde mit dem FC Midjylland aus Dänemark ein Ersatz gefunden. Hauer: „Eine deutsche Mannschaft war auf die Schnelle nicht mehr zu bekommen, aber mit den Dänen haben wir wohl eine gute Wahl getroffen.“

Erstmals nehmen mit Tottenham und Liverpool zwei ausländische Mannschaften aus demselben Land (England) am Turnier teil. Aber es gibt noch andere Neuerungen. So wird in diesem Jahr im Oberndorfer Neckarstadion erstmals eine portable, 24 Quadratmeter große LED-Videowand installiert, auf der die Aufstellungen und der Spielstand und vielleicht sogar einige Spielszenen zu sehen sein werden. Hauer: „Das ist natürlich eine tolle Sache und wir hoffen, dass dies bei den Zuschauern gut ankommt.“

Die Brasilianer aus Porto Alegre reisen mit vielen U19-Nationalspielern an und zählen zum engsten Favoritenkreis. Mit Ewerton ist ein Spieler, der unlängst beim Copa-Sieg das brasilianische Nationaltrikot trug, ein hochinteressanter Spieler, der auch als möglicher Neuzugang bei Bayern München gehandelt wird. Auf eine Mannschaft freut sich Hauer besonders: auf den FC Liverpool. „Wir waren schon lange an den Reds dran, und dieses Jahr hat es endlich geklappt.“