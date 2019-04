von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – 1. FC Normannia Gmünd 1:0 (1:0). – Vor 350 Besuchern im verregneten Friedengrund war der FC 08 Villingen dem Abstiegskandidaten 1. FC Normannia Gmünd überlegen, verpasste es aber, genügend Chancen zu kreieren. Die erste nach einer Viertelstunde führte indes gleich zum Goldenen Tor: Stjepan Geng spielte einen schönen Pass auf Damian Kaminski, der die Nerven behielt und zur Führung traf.

Viele Ausfälle bei Villingen

Die Nullachter, bei denen Benedikt Haibt, Manuel Stark (beide verletzt), Umut Sönmez (erkrankt) und Mauro Chiurazzi (rotgesperrt) fehlten, hatten erst nach einer knappen Stunde die nächste wirkliche Gelegenheit, doch Kaminski zielte knapp vorbei.

Konterchancen für den FC 08

Als die kämpferisch tadellos, aber spielerisch begrenzt agierenden Gmünder in der Schlussphase mehr Risiko gingen, boten sich dem Gastgeber Konterchancen. Sanoussy Balde war bei einer Vier-gegen-Eins-Situation jedoch zu eigensinnig (86.), Luca Crudo traf aus 16 Metern nur die Latte (87.). So blieb es beim 1:0. Am Mittwoch spielt der FC08 in Neckarsulm.

Maric zufrieden mit dem Ergebnis

FC08-Trainer Jago Maric sagte: „Es war ein Arbeitssieg und kein tolles Fußballspiel, aber insgesamt ging es primär um die drei Punkte. Wenn wir ein paar Konter nicht so schlampig gespielt hätten, wären auch mehr Treffer möglich gewesen.“