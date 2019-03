Eishockey: Der beste Torjäger der DEL-Saison 2018/19 verlässt die Wild Wings. Anthony Rech wechselt zum Liga-Konkurrenten Grizzlys Wolfsburg. Dies gab der Klub aus der VW-Stadt am Dienstag auf seiner Homepage bekannt. Rech erzielte für die Schwenninger in der abgelaufenen Saison 19 Tore und war damit klar der treffsicherste Spieler im Kader von Chefcoach Paul Thompson.

Dem Franzosen lag auch ein Angebot der Schwenninger vor. Doch nun entschied sich der 26-Jährige für die Niedersachsen. Rech folgt damit Verteidiger Dominik Bittner, der ebenfalls zu den Grizzlys wechselt. Er unterschrieb einen Einjahresvertrag.

Den umgekehrten Weg schlägt Alexander Weiß (32) ein. Das Schwenninger Eigengewächs kommt von den Wolfsburgern zu den Wild Wings.

Schwenningens Manager Jürgen Rumrich zeigte sich enttäuscht, dass Rech die Wild Wings verlässt. Am Montag hatte der Franzose den Manager informiert. Rumrich war zudem überrascht von der Vorgehensweise der Wolfsburger, was die Nachricht über den Transfer betrifft: "So etwas ist in der DEL unüblich. Normalerweise gibt der abgebende Verein einen solchen Wechsel bekannt." Zur Verpflichtung von Alexander Weiß meinte Rumrich: "Er ist ein Spieler mit viel Erfahrung, der uns weiterhelfen wird. Alexander hatte zwar vergangene Saison Verletzungspech, hat aber die Jahre zuvor bewiesen, welche Klasse er hat. Zudem ist er ein Spieler aus unserer Region."