von HagenFotoDesign

Die Schwenninger Wild Wings haben in der Deutschen Eishockey-Liga auch ihr zweites Heimspiel am Wochenende gewonnen. Sie schlugen am Sonntag die Straubing Tigers 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) nach Verlängerung vor knapp 3100 Zuschauern in der Helios Arena.

Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI Bild: www.jenshagen.infoI

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein