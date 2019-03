Eishockey: Ein Schwenninger Neuzugang für die kommende Saison steht bereits fest: Alexander Weiß wird zu den Wild Wings wechseln. Das bestätigte Schwenningens Manager Jürgen Rumrich. Weiß spielte zuletzt drei Jahre für die Grizzlys Wolfsburg. Zuvor war der 32-Jährige sechs Spielzeiten als Profi bei den Eisbären Berlin und fünf Jahre bei den Kölner Haien unter Vertrag.

Eishockey Anthony Rech verlässt Wild Wings und wird ein Grizzly Das könnte Sie auch interessieren

Der Stürmer stammt aus dem Nachwuchs des Schwenninger ERC und wechselte im Alter von 15 Jahren zu den Eisbären Juniors Berlin, ehe er in der Bundeshauptstadt einen Profivertrag unterschrieb. Mit den Berlinern wurde der Angreifer viermal deutscher Meister.

Mit dem Wechsel nach Schwenningen kehrt Alexander Weiß in seine Heimat zurück, denn er wurde in Titisee-Neustadt geboren. Wie unangenehm er als Gegenspieler sein kann, bewies er zuletzt beim 3:0-Sieg der Wolfsburger am 22. Februar in Schwenningen. Damals war Weiß mit einem Treffer erfolgreich. In der abgelaufenen Saison hatte der 32-Jährige mit Verletzungen zu kämpfen. In der Anfangsphase erlitt er einen Mittelfußbruch. Kaum hatte er sich wieder ins Team gekämpft, riss das Syndesmoseband.

Eishockey Kai Herpich bleibt ein Wild Wing Das könnte Sie auch interessieren

Insgesamt haben sich die Wolfsburger nach Ende der Saison von 14 Spielern getrennt. Allerdings stand schon seit längerer Zeit fest, dass Weiß den Klub verlassen würde.