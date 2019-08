Fußball: (daz) Verbandsliga-Aufsteiger DJK Donaueschingen erreichte in einem weiteren Vorbereitungsspiel beim Landesligisten VfB Bösingen ein 1:1 (1:0)-Unentschieden. Andreas Albicker brachte die Baaremer in Führung, die die Gastgeber nach dem Seitenwechsel mit einem verwandelten Elfmeter ausglichen. Donaueschingen hatte in Halbzeit eins eine Vielzahl von weiteren Möglichkeiten, die alle ungenutzt blieben.

Nach dem Ausgleich war zwischenzeitlich ein kleiner Bruch im Spiel der Donaueschinger. „Mit unserer Chancenverwertung bin ich nicht zufrieden. Wir müssen nach 45 Minuten mit 2:0 oder 3:0 führen. Die Tendenz zeigt aber nach oben“, resümierte DJK-Trainer Tim Heine.