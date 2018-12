von SK

Turnen: Als die Show vorbei war, erhoben sich die 1200 Besucher von ihren Plätzen und verabschiedeten die Protagonisten mit tosendem Applaus. Die TurnGala des Badischen (BTB) und Schwäbischen (STB) Turnerbundes bot bei ihrer Premiere in der ausverkauften Deutenberghalle in Villingen-SchwenningenUnterhaltung vom Feinsten. Unter dem Motto „Reflexion“ erlebten die Zuschauer zweieinhalb Stunden voller Akrobatik, Artistik und Ästhetik, rasanter Auftritte und anmutiger Tänze.

Neue Wege geht das ShowProject „Turnen einmal anders“. Auf dem „Barrolin – einer Kombination aus zwei Barren und einem Trampolin – zeigten vier Turn-Profis einen schwungvollen Mix aus beiden Disziplinen, garniert mit tollen Lichteffekten, flotter Musik und hohem Tempo. „Jonglissimo“, zwei Brüder aus Österreich, demonstrierten mit LED-Reifen und verblüffenden Reflexionen auf den drei Leinwänden eine spannende Mischung aus Jonglage, Theater und Technik. Bei ihren späteren Auftritten jonglierten die Brüder mit vier leuchtenden Keulen und bis zu fünf Bällen. Die Frauen und Männer des Showteams der KTG Heidelberg und des SKC Halle zeigten am Schwebebalken eine Kombination turnerischer Klasse und hochkarätiger Rhythmischer Sportgymnastik.

Zwei Duos und ein Trio verschiedener Vereine aus Baden-Württemberg und Hessen demonstrierten „Power Sportakrobatik“ mit Kraft und Eleganz. Teilweise drei Akteure aufeinander bis in eine Höhe von zirka fünf Metern, einarmige und beidarmige Handstände auf dem Kopf des Untermannes und Hebefiguren begeisterten das Publikum.

Ein absolutes Highlight präsentierte das kanadische Duo Hand2Stand. Ihre Handstandakrobatik auf „Stelzen“ ist hochprofessionell und reich an Emotionen. Atemberaubende Technik, von ihnen selbst entwickelt, loten die Möglichkeiten der Körperbalance neben- und miteinander aus. Das Duo bot den Zuschauern ein perfektes Bild moderner Zirkuskunst.

Rhythmische Sportgymnastik vom Feinsten mit goldenen Reifen und Band unter Einbeziehung von Spiegelwänden zeigten die jungen Frauen der SKC Tabea. Blindes Vertrauen zueinander, Kraft und Eleganz vermittelten die beiden Artistinnen des Duos Sienna. Synchron, mit den Köpfen nach unten, nur mit dem Fußrücken oder in den Kniekehlen eingehängt, entwickelten sie am „Aerial Hoop“, einem in rund vier bis fünf Metern hängenden Reifen, eine Dynamik von packender Intensität.

Letzter Programmpunkt vor der Pause waren die jungen Japaner der Gruppe „Blue Tokyo“. Zu krachenden Gewittern, Blitz und Donner, aber auch ruhiger japanischer Musik präsentierten sich die Künstler mit Tempo, Präzision, Disziplin und Exaktheit am Boden, beim Seilspringen, mit Ringen und Reifen. Im zweiten Teil des Abend zeigten noch mal alle Artisten Kostproben ihres Könnens.

Als „roter Faden“ sorgte der Comedian „Erwin aus der Schweiz“ immer wieder für Lacher und führte das große Finale aller Beteiligten an. „Das war ein toller Auftakt ins WM-Jahr 2019“, wies Jörg Hoppenkamps vom Schwäbischen Turnerbund zum Abschluss auf das nächste Highlight hin – die Turn-Weltmeisterschaft im Oktober in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Zunächst aber gastiert die TurnGala bis zum 13. Januar in weiteren 14 Städten Baden-Württembergs.