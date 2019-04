Fußball: Das Donaueschinger Nobel-Hotel Öschberghof hat nach der längeren Umbauphase und dem Wiedereinstieg als Top-Adresse für Fußball-Teams offenbar zwei ganz dicke Fische am Haken. Es zeichnet sich ab, dass der Londoner Spitzen-Klub Chelsea im Sommer zu einem Trainingslager auf die Baar kommt. Auch Ajax Amsterdam, aktuell im Viertelfinale der Champions League vertreten, hat offenbar Interesse. Noch gibt es vom Hotel keine offizielle Bestätigung, doch die Gerüchte der vergangenen Tage verdichten sich. Die Engländer haben sich bereits mit den Hotel- und Trainingsbedingungen vertraut gemacht.

Es war Ende Februar/Anfang März, als zwei Schweizer Agenturen mit St. Galler Autokennzeichen im Öschberghof Station machten. Mit dabei auch zwei offizielle Vertreter von Chelsea. Begutachtet wurden die neuen Räumlichkeiten im Hotel sowie der neue Trainingsplatz auf dem Gelände des SV Aasen. Dieser schon mehrfach als bundesliga-tauglich bezeichnete und sehr spezielle Rasen wird nicht nur vom heimischen Sportverein, sondern auch von den Greenkeepern des Öschberghofs gepflegt. Offenbar sagten Hotel und Trainingsplatz den Chelsea-Verantwortlichen zu, sodass die Engländer mit dem Hotel in Verhandlungen über ein mehrtägiges Trainingslager auf der Baar einstiegen. Von den Verantwortlichen im Hotel gibt es aktuell noch keine Informationen. Offenbar wird ein Besuch des Londoner Klubs erst bestätigt, wenn alle Verträge unterzeichnet sind.

Chelsea wird seit dieser Saison von Maurizio Sarri trainiert und hat seine Heimat im Londoner Westen im Stadtteil Fulham. Gespielt wird im Stadion an der Stamford Bridge. Für viel Aufsehen sorgte 2003 der Russe Roman Abramowitsch, der damals für 210 Millionen Euro den englischen Fußballclub kaufte. Der zuletzt größte Erfolg des 1905 gegründeten Vereins war 2012 der Gewinn der UEFA Champions League. Chelsea ist sechsfacher englischer Meister, zuletzt 2017. Zu den Top-Spielern gehört der aktuell mit Real Madrid in Verbindung gebrachte Belgier Eden Hazard. Im Kader stehen mit Antonio Rüdiger ein deutscher Nationalspieler sowie der zuletzt von Bayern München umworbene Callum Hudson-Odoi.

Der 33-fache niederländische Meister Ajax Amsterdam, am Mittwochabend im Viertelfinale der Champions League am Ball (1:1 gegen Juventus Turin), hat sich wohl schon mit den Gegebenheiten rund um und im Öschberghof vertraut gemacht. Auch diesbezüglich halten sich die Verantwortlichen im Hotel noch bedeckt. Somit ist noch offen, ob beide Top-Vereine ihr Quartier auf der Baar aufschlagen oder nur einer. Drei Vereine nacheinander in einem Jahr zu beherbergen, wäre für den Öschberghof keine Premiere und wohl auch logistisch umsetzbar.

Sicher ist bis jetzt, dass der 1. FC Köln im Sommer ein Trainingslager in Donaueschingen absolvieren wird. Nur der Zeitpunkt ist noch offen. Vermutlich kommen die Domstädter als Bundesliga-Rückkehrer.