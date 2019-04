von SK

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) DJK Villingen II – FC Schonach II. „Wir haben in Schonach mit 0:2 Toren verloren und wollen Wiedergutmachung betreiben. Ich verstehe nicht, warum meine Elf zwischen hui und pfui in den Heim- und Auswärtspartien schwankt. Wir haben 23 Zähler auf eigenem Platz geholt, aber nur fünf auswärts. Wir müssen als Einheit auftreten und wissen, dass Schonach im Kampf gegen den Abstieg alles mobilisieren wird, um uns nochmals zu ärgern. Natürlich streben wir die drei Zähler an.“

FC Brigachtal – Sportfreunde Neukirch. „Brigachtal will im Kampf um Rang zwei dranbleiben und darf sich keinen Ausrutscher leisten. Neukirch hat mich zuletzt negativ überrascht. Nach der guten Vorrunde lief es bisher nach der Winterpause nicht mehr richtig rund. Brigachtal ist auf eigenem Platz stark und gewinnt die Partie 4:0.“

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – SV Rietheim. „Die Gastgeber sind ein heißer Anwärter auf Platz zwei. Die SG spielt sehr konstant und hat auch nach der Winterpause an die guten Leistungen des vergangenen Jahres angeknüpft. Rietheim ist durch Spielertrainer Markus Knackmuß noch stärker geworden. Die Gäste sind mitten in einer Aufholjagd. Ich traue den Rietheimern erneut einiges zu und tippe die Partie 1:2.“

FC Tannheim – FC Kappel. „Bei Kappel kommt es immer darauf an, wie gut die Bommer-Brüder drauf sind. Tannheim ist etwas unter Zugzwang geraten. Ich tippe 2:0 für die Gastgeber.“

SV Niedereschach – NK Hajduk VS. “Niedereschach hat nach meinen Informationen viele verletzte Spieler. Bei einem ohnehin schon kleinen Kader lassen sich die Ausfälle irgendwann nicht mehr kompensieren. Hajduk hat in der Winterpause zwei, drei Spieler gewonnen, was die Mannschaft stärker macht. Ich tippe auf ein 1:3.“

FC Schönwald – SV Überauchen. „Wir haben in Überauchen verloren. In der Partie präsentierten sich die Überauchener als eine in sich geschlossene Einheit. Die Elf hat bei mir einen guten Eindruck hinterlassen. Tritt Überauchen wieder so couragiert auf, gewinnen sie in Schönwald mit 3:1.“