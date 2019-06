Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Spannung pur herrscht bis zum letzten Spieltag an der Tabellenspitze und im Kampf gegen den Abstieg. Während der SV Gündelwangen und TuS Oberbaldingen die Liga verlassen müssen, fallen alle anderen Entscheidungen erst am 15. Juni.

Spitzenreiter SV Aasen vergab den ersten Matchball im Kampf um die Meisterschaft durch die 1:3-Heimniederlage gegen Pfohren. „Schon die erste Halbzeit war sehr zähflüssig bei uns. Knackpunkt waren die fünf Minuten nach der Pause. Erst haben wir einen Elfmeter verschossen und dann den Ausgleich kassiert. Danach waren unsere Aktionen viel zu hektisch. Wir wollten zu viel und haben Räume aufgemacht, die Pfohren genutzt hat“, sagt Trainer Axel Schweizer. Vor der guten Zuschauerkulisse wollten die Spieler ihren Fans unbedingt den Titel sichern. Daraus wurde nichts. „Wir haben etwas zu kopflos agiert. Ich bleibe dennoch entspannt. Wir müssen jetzt in Eisenbach siegen und sind weiterhin in einer Position, um die uns viele Konkurrenten beneiden“, ergänzt Schweizer.

Für den FC Pfohren war der Sieg in Aasen fast schon überlebensnotwendig. „Wir hatten einen Plan und haben diesen auch umgesetzt“, freut sich Trainer Andreas Binder. Seine Elf steckte den schnellen Rückstand und zwei verletzungsbedingte Wechsel in Halbzeit eins gut weg. „Nach dem verschossenen Elfmeter haben wir wieder an uns geglaubt. Wir sind kompakt aufgetreten und haben unsere Chancen genutzt“, fügt Binder an. Seine Elf empfängt am letzten Spieltag Bonndorf II und hat von allen Abstiegskandidaten die beste Ausgangsposition. Binder: „Wir dürfen nicht verlieren. Mit der Leistung von Aasen werden wir es schaffen.“

Nach Punkten hat der SSC Donaueschingen zu Spitzenreiter Aasen aufgeschlossen. Die Elf von Trainer Thomas Minzer besiegte Hinterzarten mit 2:1 und reist am letzten Spieltag zur SG Riedöschingen/Hondingen. „Vor acht Wochen war ich mir sicher, dass die Entscheidungen am letzten Spieltag fallen. Zwischenzeitlich hatte ich nicht mehr daran geglaubt, aber jetzt haben wir ein furioses Finale. Für neun Mannschaften geht es noch um etwas und wir sind dabei“, sagt Minzer. Der SSC, in der vergangenen Saison Vizemeister, geht wieder von Rang zwei in den letzten Spieltag. Beim 2:1 gegen Hinterzarten sah der Trainer „eine erste Halbzeit mit viel taktischem Geplänkel“. Nach dem Seitenwechsel habe seine Elf eine gute Partie gezeigt, doch auch der Ausgleich der Gäste lag in der Luft. „Daher ist der Sieg nicht unverdient. Wir haben die letzte Druckphase der Gäste überstanden. Nun freuen wir uns auf die Partie in Riedöschingen, wissen aber, dass uns da nichts geschenkt wird“,. ergänzt Minzer.

Mit einer 1:3-Heimniederlage gegen die SG Riedöschingen verabschiedete sich Aufsteiger SG Kirchen-Hausen von den eigenen Fans. „Es war nicht die allerletzte Konsequenz in unseren Aktionen. Riedöschingen hat sehr effektiv gespielt. Vor allem Patrick Bäurer haben wir nie in den Griff bekommen“, resümiert Vorsitzender Florian Rapp. Er hofft, dass die Elf am letzten Spieltag beim abstiegsbedrohten FC Löffingen II noch einmal alles gibt. „Wir wollen uns nichts nachsagen lassen und den Fairplay-Gedanken einbringen.“ Für Rapp ist Platz fünf weiterhin „ein für einen Aufsteiger überdurchschnittlich gutes Ergebnis“.

Nicht mit Lob sparte Björn Werhan, Trainer der SG Riedöschingen/Hondingen, nach der Partie in Kirchen-Hausen: „Wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt und verdient gewonnen. Wir müssen die Partie allerdings schon in den ersten 45 Minuten entscheiden. Da haben wir bei unseren Chancen etwas gesündigt, doch bei dem klaren Sieg habe ich schlechte Argumente, um jetzt zu kritisieren.“ Ziel des Bezirksliga-Absteigers ist es, in der separaten Rückrundentabelle den zweiten Platz zu holen. In der echten Tabelle ist von Rang fünf bis Platz sieben noch alles möglich. Weiterhin offen ist, wer die SG in der kommenden Saison trainieren wird.

Mit dem 0:3 gegen Löffingen II kassierte der SV Öfingen bereits die fünfte Niederlage in Folge. Platz acht ist schon einen Spieltag vor Abschluss der Saison sicher. „Wenn Leistungsträger wie Markus Wenzler ausfallen, können wir das nicht kompensieren. Es gibt Gründe für die Niederlagenserie. Löffingen war etwas aggressiver und wollte die Punkte etwas mehr“, resümiert Trainer Jörg Kienast. Der Ärger über die Heimpleite hielt sich bei Kienast indes in Grenzen. „Im Vergleich zum 0:8 gegen Grafenhausen haben wir diesmal eine ganz andere Körpersprache gezeigt. Wir haben mit unseren Möglichkeiten ein ordentliches Spiel abgeliefert. Letztlich war es unsere Chancenverwertung, die uns ein besseres Ergebnis gekostet hat“, ergänzt Kienast.