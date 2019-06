Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Gekommen, um zu bleiben – so lautete vor knapp einem Jahr das Saisonziel des SV Aasen, der als Aufsteiger in die Kreisliga A zunächst nur den Klassenerhalt im Sinn hatte. Daraus wurde nichts: Den Aasenern gelang mit der überraschenden Meisterschaft der direkte Durchmarsch in die Bezirksliga.

Wer nach den ersten drei Spieltagen der abgelaufenen Saison Geld auf den SV Aasen als Meister der Kreisliga A 2 gesetzt hat, dürfte sich zu Saisonende wohl über einen Geldregen freuen. Anfang September stand der Aufsteiger noch mit null Punkten und einem Torverhältnis von 1:10 am Ende des Tableaus. Trainer Axel Schweizer, der das Amt zu Saisonbeginn von Johnny Cano Rua übernommen hatte, benötigte einige Wochen, um der Mannschaft seine Spielidee zu vermitteln. „Ich hatte andere Vorstellungen und habe im taktischen Bereich beispielsweise mit der Raumdeckung einiges umgestellt. Es dauerte seine Zeit, bis diese Anpassungen griffen“, erklärt der Trainer, der aber schon am vierten Spieltag beim 8:0-Kantersieg gegen den Mitaufsteiger SG Kirchen-Hausen feststellte: „Wir müssen unser Saisonziel revidieren. Es gibt nicht so viele bessere Mannschaften in der Liga als wir. Ein einstelliger Tabellenplatz sollte machbar sein.“

Video: Roger Müller

Der weitere Verlauf der Saison ist bekannt: Der SV Aasen arbeitete sich von Platz 15 stetig nach oben, belegte zur Winterpause den vierten Rang mit sieben Zählern Rückstand auf die Spitze und sicherte sich als beste Rückrundenmannschaft dank der stabilsten Defensive und der drittproduktivsten Offensive der Liga, aber auch dank zahlreicher Patzer der Konkurrenz, letztlich am vergangenen Samstag im Saisonfinale den Meistertitel. Als Schlüsselmomente auf dem Weg dorthin bezeichnet Trainer Schweizer zwei Spiele zum Start der Rückrunde. „Gegen Möhringen, das ich als sehr stark einschätzte, gewannen wir mit 3:1. Wenig später schlugen wir den SV Grafenhausen im Topspiel verdient mit 3:0. Nach diesen beiden Spielen wurde mir klar, dass wir auch ganz oben angreifen konnten“, erklärt Schweizer.

Video: Roger Müller

Während andere Spitzenteams wie der FC Lenzkirch oder die SG Kirchen-Hausen im Laufe der Rückrunde federn ließen, erwies sich der SV Aasen als die konstanteste Mannschaft, die fünf Spiele vor Schluss erstmals die Tabellenspitze erklomm und diese bis zum Ende verteidigte. Das 6:1 in Eisenbach am Samstag war das Aasener Meisterstück und gleichzeitig der Startschuss der Feierlichkeiten, die laut Coach Schweizer bis zum Montag andauerten. „Es wurde ordentlich gefeiert. Die Jungs haben sich den Stammtisch aus dem Clubhaus geschnappt und bei verschiedenen Vereinsmitgliedern Halt gemacht. Das haben sie sich verdient.“

Video: Roger Müller

Mit Tim Stolz (18 Tore) und Thomas Schwab (17) hatten die Aufsteiger zwei der vier besten Torjäger der Liga in ihren Reihen, die ein schwer aufzuhaltendes Tandem darstellten. Doch die größte Stärke des Meisters liegt laut Schweizer vielmehr im Kollektiv. „Wir haben innerhalb des Vereins zwischen den Personen und Abteilungen einen tollen Zusammenhalt, der sich auf die Jungs übertragen hat. Natürlich stechen die Beiden in der Torjägerliste heraus, aber mit Abwehrchef Johnny Cano Rua oder Abräumer Manuel Hall haben wir weitere sehr wichtige Spieler.“

Diese werden, wie der komplette Kader, dem SVA für das Abenteuer Bezirksliga aller Voraussicht nach erhalten bleiben. Darüber hinaus will Schweizer, der seinen Vertrag vorzeitig verlängerte, das Team noch mit dem ein oder anderen A-Jugendlichen ergänzen. Am Beispiel FC Fischbach, der im Vorjahr mit 72 Punkten in die Bezirksliga aufstieg und noch um den Klassenerhalt bangen muss, veranschaulicht Schweizer die Größe der kommenden Herausforderung. „Wir haben 56 Punkte geholt. Es wird für uns daher ein sehr großer Sprung und eine ganz andere Welt, in der Fehler noch schneller bestraft werden. Wir bereiten uns auf eine harte Saison vor.“ Das Saisonziel wird dann wie im vergangenen Sommer zunächst lauten: Gekommen, um zu bleiben.