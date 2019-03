Fußball, A-Junioren Verbandsliga: FC Radolfzell – FC 08 Villingen (Samstag, 16 Uhr). (mst) Mit einem Sieg beim Tabellenfünften wollen die A-Junioren des FC 08 Villingen ihrem Saisonziel einen großen Schritt näherkommen. "Wir haben uns vorgenommen, die Saison unter den ersten vier Mannschaften zu beenden. Daher ist die Partie in Radolfzell für uns ein Sechs-Punkte-Spiel. Gewinnen wir, sieht es ganz gut aus", schätzt Trainer Nasser Alassani die Ausgangslage ein. Seine Mannschaft steht mit einem Zähler Vorsprung vor Radolfzell auf Rang vier. Das Hinspiel gaben die Nullachter nach einer 2:0-Führung noch aus der Hand und spielten lediglich remis. "Dieses Mal müssen wir in Führung cleverer sein und mutig spielen. Dann bin ich zuversichtlich", sagt Alassani, der neben Hinspiel-Torschütze Philipp Braun (Leistenverletzung) aller Voraussicht nach auf Felix Zeiser verzichten muss.

B-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – SC Pfullendorf (Samstag, 14 Uhr). Unter der Woche zogen die B-Junioren des FC 08 Villingen dank eines 2:1-Heimerfolges mit Siegtreffer in der letzten Minute gegen den Freiburger FC ins Verbandspokal-Halbfinale ein. "Wir haben eine herausragende Leistung gezeigt und wollen am Samstag gegen Pfullendorf daran anknüpfen", sagt Trainer Sascha Duffner. Er hat gegen den Drittletzten der Tabelle ein klares Ziel vor Augen: "Wir wollen gewinnen. Pfullendorf ist ein guter Gegner, der kämpferisch mit uns mithalten kann. Technisch sehe ich uns aber überlegen", stellt Duffner klar. Personell hat der Trainer die Qual der Wahl. Alle Spieler des 20 Mann großen Kaders sind einsatzfähig.

C-Junioren Verbandsliga: SC Pfullendorf – FC 08 Villingen (Sonntag, 12.45 Uhr). Nachdem die C-Junioren der Nullachter den Rückrundenauftakt in der Vorwoche aufgrund einer Grippewelle absagen mussten, kurierten sich in dieser Woche die meisten Spieler aus. Trainer Daniel Miletic steht bis auf die weiterhin kranken Niklas Bottesch und Agon Syla der komplette Kader zur Verfügung. "Die Jungs sind heiß auf das erste Pflichtspiel. Um am Ende der Saison ganz oben zu stehen, wollen wir gegen Pfullendorf gut starten", gibt Miletic vor. Das Hinspiel gegen die Tabellensiebten entschieden die Nullachter souverän mit 4:1 für sich. Miletic: "Wir wollen von Beginn an zeigen, wer die bessere Mannschaft ist. Wenn uns das gelingt, werden wir auf jeden Fall gewinnen."