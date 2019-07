von Stefan Ummenhofer

Fußball: Bereits zum fünften Mal nimmt Jago Maric für den FC 08 Villingen an einem DFB-Pokal-Spiel teil. Dreimal war der 40-Jährige als Akteur auf dem Spielfeld und führte die Nullachter als Mannschaftskapitän auf den Platz. Gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag, 10. August, wird es das zweite Mal sein, dass das FC 08-Urgestein als Trainer die Verantwortung trägt. Der SÜDKURIER bat Jago Maric, sich an seine DFB-Pokalpartien zu erinnern:

FC 08 – Hansa Rostock (20. August 2005, 4.500 Besucher, Endstand: 2:5 nach Verlängerung): „Es war war ein spannendes Kräftemessen, bei dem wir Comeback-Qualitäten gezeigt haben. Wir lagen 2:0 hinten, wobei sich unser Torhüter Daniel Jilg den ersten Gegentreffer quasi selbst reingelegt hat. David D‘Incau hat dann mit zwei Kopfball-Treffern ausgeglichen – und der Friedengrund wurde zum Tollhaus. In der letzten Minute hatte ich mit einem Freistoß die Sensation auf dem Fuß, aber der Schuss ging haarscharf vorbei. Schade – es hat nicht sollen sein. Auch in der Verlängerung haben wir anfangs mit dem Zweitligisten noch mitgehalten, nach dem nächsten Gegentreffer schwanden aber die Kräfte. Kristijan Djordjevic war damals noch recht neu unser Trainer – und mächtig stolz auf uns.“

FC 08 – SC Freiburg (5. August 2007, 10.000 Besucher, Endstand 1:3):„Damals hatten wir eine richtig starke Mannschaft. Ich persönlich bin der Meinung, dass ich hier mein bestes DFB-Pokal-Spiel gemacht habe – und zwar als Innenverteidiger. Die Freiburger hatten viel zu verlieren – es war das erste Spiel des neuen Trainers Robin Dutt. Über lange Zeit war es eine Partie auf Augenhöhe, bei der Gaetano Intemperante die SC-Führung ausglich. Wenn wir da in Führung gegangen wären, glaube ich, wäre eine Sensation drin gewesen. So gab es aber 20 Minuten vor Schluss einen Elfmeter für Freiburg, den Dennis Aogo verwandelte. Schade – aber auch nach dieser Partie gab es reichlich Lob. Wir hätten zwar lieber gewonnen, konnten aber wirklich zufrieden sein. In der Oberliga wäre mit dieser guten Truppe eigentlich noch mehr möglich gewesen.

FC 08 – FC St. Pauli (2. August 2009, 8.300 Besucher, Endstand 0:2 nach Verlängerung): „Unser damaliges Team war fußballerisch nicht vergleichbar mit dem zwei Jahre zuvor, aber wir haben es über das Kollektiv ausgezeichnet gelöst und St. Pauli wirklich Paroli geboten. Ein weiteres Mal hat sich gezeigt, dass wir als unterklassige Mannschaft mithalten können, wenn wir einen guten Tag erwischen. Beim Stand von 0:0 hätten wir auch noch einen Elfmeter bekommen können. Ich glaube, wenn wir 1:0 geführt hätten, wäre der Druck auf St. Pauli unermesslich groß geworden. Das war damals immerhin ein starker Zweitligist, der am Ende der Saison in die Bundesliga aufgestiegen ist. Wir hätten es schaffen können, aber in der Verlängerung macht Deniz Naki, der kleinste Spieler von St. Pauli, einen Kopfballtreffer. Ärgerlich – aber auch diese Pokalpartie war stimmungsmäßig ein tolles Erlebnis.“

FC 08 – FC Schalke 04 (20. August 2016, 14.400 Besucher in Freiburg, Endstand 1:4): „Es ist schon ein Unterschied, ob du als Spieler oder als Trainer im DFB-Pokal agierst. Als Spieler bist du natürlich auch nervös – aber sobald angepfiffen ist, konzentrierst du dich auf die einzelnen Aktionen. Als Trainer bist du 90 Minuten lang angespannt – und das war ich auch gegen Schalke, obwohl es vom Ergebnis her eher klar war. Dabei hatte Nedzad Plavci beim Stand von 0:0 eine Großchance, und die ersten beiden Tore gegen uns sind zu einfach gefallen. Dennoch: Die Art und Weise, wie wir uns präsentiert haben, war einmal mehr stark. Es hat mich daher sehr gefreut, dass wir durch Mario Ketterer noch den Ehrentreffer erzielten. Der Medienrummel rund um diese Partie war insgesamt sehr groß – immer bräuchte ich so etwas nicht. Es war aber schön, meinen alten Teamkollegen Markus Weinzierl, der Schalke damals trainierte, wieder mal getroffen zu haben.

FC 08 – Fortuna Düsseldorf (10. August 2019 in Villingen): „Man hat ja gesehen, dass fast alle bisherigen DFB-Pokal-Partien der vergangenen Jahre mehr oder weniger knapp endeten. Das versuchen wir auch dieses Mal – die Null muss möglichst lange stehen. Vielleicht bekommen wir die eine oder andere Chance, die Sensation zu schaffen und mit dem FC 08 erstmals in die zweite DFB-Pokal-Runde einzuziehen. Uns ist aber schon klar, dass dazu alles passen müsste. Insgesamt gehen wir die Aufgabe aber mit Optimismus an. Wir haben eine junge, hungrige Mannschaft, die befreit aufspielen kann. Schließlich geht es auch darum, Werbung für den Verein und für die Oberliga-Saison zu machen.“