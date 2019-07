von Helmut Junkel

Leichtathletik: (ju) Beim 9. Stadtfestlauf von St. Georgen waren am Samstag einschließlich Rahmenprogramm knapp 500 Teilnehmer am Start. Im Mittelpunkt der Wettbewerbe stand der Hauptlauf über 10,5 Kilometer. Dies war zugleich der fünfte Wertungslauf der Intersport Denzer-Laufserie. Überlegene Tagessieger wurden der 20-jährige Lokalmatador Felix Davidsen (LT Unterkirnach) und bei den Frauen erstmals die 32-jährige Stefanie Reichle (LV Donaueschingen).

War auch in diesem Jahr nicht zu schlagen: Lokalmatador Felix Davidsen. Bilder: Junkel | Bild: Helmut Junkel

Felix Davidsen wiederholte in 37:49 Minuten seinen Vorjahressieg. Er war 1:13 Minuten schneller als Patrick Hartmann (M 35/LT Unterkirnach) und 1:56 Minuten als Sebastian Kaletta (SV St. Georgen). Vierter wurde Andreas Müller (EG Aichhalden/M 40), gefolgt von Timo Roth (St. Georgen) als Zweiter der aktiven Männerklasse, Dieter Förnbacher (LT Unterkirnach/M 50) und Adrian Uhl (Mühlenbach/St. Georgen/M 20). Als Achter fing Axel Bösinger (LT TV Mönchweiler/M 35) im Endspurt Langlauf-Ikone Walter Kuß (M 50) um vier Sekunden ab. Die Top Ten vervollständigte Achim Lehmann (beide LT Furtwangen/M 40).

Die Donaueschingerin Stefanie Reichle lief in St. Georgen erstmals zum Tagessieg bei den Frauen. | Bild: Helmut Junkel

Hinter Björn Rauch (SOG Runners) lief Moritz Leber (LT Unterkirnach/M 35) vor U 18-Sieger Noah Schneider (SV St. Georgen) und Michael Stäb (LT Unterkirnach/M 50) ins Ziel. Valentin Müller (FLG Engen/ 16.) gewann die M 45-Klasse. Es folgten Harald Auber (EG Aichhalden/M 40) vor Fabio Fodor (LT Unterkirnach) um zehn Sekunden vor Frauensiegerin Stefanie Reichle (LV Donaueschingen), die 45:08 Minuten benötigte.

An Position 22 im Ziel war Joel Kaiser Bester der M 30. Nur 16 Sekunden langsamer war Roland Fischer (LT Furtwangen) als M 60-Sieger. Thomas Schneider (LT Pfohren) gewann die M 55 Klasse vor Konstantinos Haralambidis (TG Trossingen). Sieger der M 65 wurde Günter Lehmann (LT Furtwangen). Als M 80-Sieger und ältester Starter lief Walter Blessing (LT Unterkirnach) vor Artur Miggler (SV 69 Furtwangen/M 75) und Frank Gerle (LG Baar/M 70) ins Ziel.

Hinter Tagessiegerin Stefanie Reichle lief mit 2:42 Minuten Rückstand Barbara Geist (Bösingen/W 45) ins Ziel. Mit 31 Sekunden Rückstand folgte die U 20-Beste Hanna Bächle (LT Unterkirnach). Als Beste der aktiven Frauen W 20 folgte Franziska Gerster (EG Aichhalden) vor Martina Fleig (LT Furtwangen/W 45). Die Top Ten komplettierten Jeannine Tränkle (Sport Weiß Team/W 40), Skilangläuferin Annika Fichter (SV St. Georgen/W 20), Claudia Schondelmaier (Sport Weiß Team/W 45), Caroline Bösinger (LT TV Mönchweiler) und Christina Busch als W 50 Siegerin. Leila Thursfield-Willde (HFU Go Girls) war Schnellste der W 35. Hannah Hinterseh kam zum U 18-Sieg und Friedgard Veller (beide Sport Weiß Team) zum W 65-Erfolg. Älteste Starterin war Annemarie Vogel (TuS Königsfeld/W 75).

Nur 13 Starter beim Halbmarathon

Nur zwei Frauen und elf Herren waren im Rahmen des 9. Stadtfestlaufs in St. Georgen beim Halbmarathon am Start. Zum überlegenen Start-Ziel-Sieg lief Ralf Volk (Mentor/M 30) in 2:24:20 Stunden. Er war 5:14 Minuten schneller als M 20-Sieger Leon Vetter (LT Endringen). Die jeweiligen Klassensieger waren Sven Ziegler (LT Furtwangen/M 40), Lars Götz (LT Karlsruhe/M 45), Urs Wiesendanger (M 50) und Berthold Seelinger (LT Unterkirnach/ M 60). Knapp hinter Lokalmatador Jochen Kitiratschky (TV St. Georgen) erreichte Frauensiegerin Stefanie Malak (W 40) vor Theresia Bohnert (W 45) das Ziel.

Klasse Lauf von Lukas Ehrle

Im Lauf der Sparkasse Schwarzwald-Baar über 5 Kilometer um den Bärenplatz lief der erst 15-jährige Lukas Ehrle (TV Villingen) in 16:16 Minuten zum klaren Tagessieg. Er gab U 20-Sieger Hannes Schnitzer (FSV Ebringen) um 1:02 Minuten deutlich das Nachsehen. Als Dritter der Jungs erkämpfte mit 2:27 Minuten Rückstand Lokalmatador Simon Schneider (SV St. Georgen) in der U 16 den zweiten Rang. Es folgten von der U 20 Patrick Haas (FV Tennenbronn) vor Alexander Borho und Thomas Roser (SV Reichenau) als M 50-Sieger. Als Siebter der Jungs im Ziel durfte sich Jahn Anakin über den U 14-Sieg freuen.

Zum überlegenen Sieg der 15 Starterinnen lief in der drittbesten Laufzeit von 18:33 Minuten Julia Ehrle von der Karl Brachat-Realschule Villingen. Als Zweite kam von den Frauen W 20 Madeleine Schlipf mit 7:05 Minuten Rückstand vor Sina Neuberger und Emma Mößner (beide U 14) ins Ziel. Es folgten von den aktiven Frauen Natalie Szyszka vor Sabrina Borho und Adrina Detta.