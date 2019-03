von SK

Wer sich zuerst meldet, kann bei unserem exklusiven Event im Medienhaus am Mittwoch noch dabei sein. Vor 25 Jahren gewann der SC Freiburg sensationell 5:1 gegen den FC Bayern. 25 Jahre später und vier Tage vor dem erneuten Aufeinandertreffen der Breisgauer mit den Münchnern in der Fußball-Bundesliga laden wir am Mittwoch, 27. März, zu einer besonderen Veranstaltung ins SÜDKURIER Medienhaus ein. Einfach diesen Beitrag kommentieren, wir vergeben die Plätze in der Reihenfolge der Anmeldungen.

Wir präsentieren an diesem Abend unseren neu gestalteten Online-Auftritt. Mit dem gebürtigen Löffinger Martin Braun konnten wir für unsere Podiumsdiskussion einen Fußball-Experten gewinnen, der nicht nur die regionale Szene bestens kennt, sondern auch zur legendären Freiburger Mannschaft gehörte, die 1994 und auch schon im Jahr davor die Bayern mit einer Niederlage nach Hause schickte.

Wer möchte, kann außerdem nach der Veranstaltung noch einen Blick hinter die Kulissen bei unserer Druckereiführung werfen; außerdem sind bei einem Imbiss unsere Sportredakteure für Fragen, Anregungen und Diskussion natürlich mit dabei. Los geht es am 27. März ab 19.30 Uhr im Medienhaus in der Max-Stromeyer-Straße 178.

Und wenn Sie etwas Glück haben…

Unter allen Teilnehmern verlosen wir 2 x 2 Karten für das Bundesliga-Duell zwischen David und Goliath, das einmal mehr am Samstag, 30. März, 15.30 Uhr, im Schwarzwaldstadion ausgetragen wird.