Fußball, Aufstiegsrunde zur Bezirksliga, Hinspiel: SV Grafenhausen – FC Brigachtal (Samstag, 16 Uhr). (mfl) Dass der SV Grafenhausen am Samstag in der Aufstiegsrunde das Aufstiegsspiel bestreiten darf, war lange ungewiss. Erst am letzten Spieltag kletterten die Hochschwarzwälder noch auf Platz zwei in der Tabelle. Trainer Nils Boll sieht das als kleinen Vorteil für sein Team. „Mit Platz zwei hatten wir nicht mehr gerechnet. Dass das Unentschieden am letzten Spieltag doch gereicht hat, motiviert uns alle noch mal mehr als ohnehin schon.“ Boll weiter: „Man merkt es den Spielern an. Sie freuen sich auf das Spiel. Die Woche hat bislang im Training viel Spaß gemacht und die Stimmung in der Mannschaft ist sehr positiv.“ So geht der SV Grafenhausen zuversichtlich in das Spiel und will dort seine Stärken ausnutzen. Eine dieser Stärken ist der besten Sturm der Kreisliga A 2 – dem gegenüber stehen allerdings auch 49 Gegentreffer. „Im Spiel nach vorne zeigen wir, was wir können. Darauf wollen wir aufbauen und versuchen hinten den Laden so gut wie möglich dicht zu halten“, hofft der Bonndorfer Coach. Am Ende komme es darauf an, wer schneller die Nervosität ablegen kann. Boll: „Ich sehe die Chancen bei 50:50. Am Ende wird die Tagesform entscheiden.“

Ähnlich sieht die Situation beim FC Brigachtal aus. Auch beim Team von Trainer Werner Bucher blickt man gespannt den beiden Aufstiegs-Duellen entgegen. Vorsitzender Frank Ritzmann schätzt die Chancen für sein Team ähnlich ein wie sein Gegenüber von Grafenhausen. „Ich erwarte ein ausgeglichenes Duell. Es ist auch schwer einzuschätzen, welche Kreisliga A-Staffel diese Saison die stärkere war. Ich glaube auch, dass es ein 50:50-Duell wird.“

Bei den Brigachtalern ist die Vorfreude auf die Partie ebenfalls groß. „Im Training merkt man, dass unser Team hoch motiviert ist. Die Stimmung in der Mannschaft ist hervorragend,‘‘ stellte Frank Ritzmann fest. Die Voraussetzungen scheinen also zu stimmen. Auch der Heimvorteil im zweiten Duell spiele dem FC Brigachtal in die Karten. „Aus unserer Sicht ist die Ansetzung für uns wunschgemäß“, freut sich der Brigachtaler Vorsitzende. Das Entscheidungs-Spiel eine Woche später locke viele Zuschauer an. Ritzmann: „Das ist nicht nur gut für die Einnahmen des Vereins, die Unterstützung wird unsere Mannschaft zusätzlich beflügeln.“