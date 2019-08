Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: SV Buchenberg/Neuhausen – SV Überauchen. „Überauchen hat, wie in den vergangenen Jahren, wieder einige Spieler verloren. Vor allem der Abgang von Weets dürfte schwer wiegen. Der Elf stecht eine schwere Saison bevor. Die Gastgeber waren nur ein Jahr in der Kreisliga B und dürfen sich schnell wieder an die Liga gewöhnen. Ich tippe 4:1.“

FC Weilersbach – DJK Villingen II. „Weilersbach hat nach dem Abstieg aus der Bezirksliga einige Leistungsträger verloren. Die Lücken zu schließen wird nicht einfach. Die Villinger haben eine gute Mannschaft. Da kommen immer weder Akteure aus der eigenen A-Jugend nach, die den Trainern personell einige Möglichkeiten eröffnen. Villingen ist in der Partie mein Favorit und gewinnt 1:3.“

FC Kappel – FC Fischbach. „Bei Kappel ist immer entscheidend, ob die Bommer-Brüder spielen. Zuletzt hat Kappel viele Tore kassiert. Fischbach hat zwar Angreifer Müller verloren, blieb aber sonst weitgehend zusammen, sodass ich der Elf in der Liga eine gute Rolle zutraue. Mein Tipp: 2:3.“

FC Schönwald – FC Tannheim. „Schönwald hat die Elf verstärkt und sollte nicht in Turbulenzen kommen. Tannheim spielte zuletzt eine bärenstarke Rückrunde. Knüpft die Elf daran an, spielt Tannheim eine sorgenfreie Saison. Mein Trainerkollege hat da sehr gute Arbeit geleistet. Ich tippe 1:1.“

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – SV Rietheim. „Die Partie ist am ersten Spieltag gleich ein Spitzenspiel. Beide haben Ambitionen für einen der ersten drei, vier Plätze. Bei der SG Vöhrenbach/Hammereisenbach zu spielen ist für keinen Gast einfach. Rietheim peilt einen deutlich besseren Start als in der vergangenen Saison an. Ich tippe 1:1.“

Die Partien NK Hajduk VS gegen Sportfreunde Neukirch und VfB Villingen gegen FC Brigachtal wurden auf Mittwoch, 11. September, verlegt.