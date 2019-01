von SK

Tischtennis: (ma) Mehr als 160 Tischtennisspieler bestimmen am Samstag und Sonntag beim 39. esb-Tischtennisturnier das Geschehen in der Eichbergsporthalle in Blumberg. In den nach Spielstärke eingeteilten Gruppen kämpfen die Akteure zunächst um die Qualifikation für die K.o.-Runde und anschließend um den Finaleinzug.

Am Samstag (Beginn: 11 Uhr) gehen die Mädchen und Jungs an die Platten. Die Doppelspiele beginnen um 15 Uhr. Am Sonntag (Beginn: 9 Uhr) treffen die aktiven Spieler im B-Einzel aufeinander. Die C-Herren und die Damen B greifen um 11.30 Uhr in das Turniergeschehen ein. Die A-und D-Spieler beginnen um 13 Uhr. Die Doppel werden ab 15.30 Uhr aufgerufen. Das Niveau des überregionalen Turniers ist sehr hoch, denn die Spieler/innen sind bis hinauf zur Badenliga, Oberliga und Regionalliga aktiv. Auch aus der Schweiz und anderen Tischtennisbezirken kommen Teilnehmer nach Blumberg.

A-Titelverteidiger sind Anna Lasarzick aus Stühlingen und Lasse Barth aus Königsfeld. Die Spieler des Verbandsligisten TTC Furtwangen/Schönenbach sowie weitere höherklassige Akteure aus anderen Bezirken haben gute Chancen das A-Halbfinale zu erreichen. Bei den A-Damen werden die Schwarzwälder Badenligaspielerinnen weit vorn erwartet.