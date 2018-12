von Werner Feisst

Kaum waren die Wild Wings auf dem Weg, eine kleine Serie zu starten, riss diese auch schon wieder. Nach zwei Siegen in Folge unterlagen die Schwenninger vor 6215 Zuschauern in der Helios-Arena gegen die Kölner Haie mit 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) Toren.

Über den großartigen Zuspruch dürfte sich vor allem Simon Danner gefreut haben. Die erstmals in dieser Saison ausverkaufte Halle bildete eine großartige Kulisse für die Ehrung, die dem Schwenninger Kapitän zuteil wurde. Der Stürmer hatte beim Auswärts-Coup in Mannheim sein 700. DEL-Spiel absolviert. Eine beeindruckende Zahl.

Wild Wings hielten dem Druck der Kölner zunächst stand

Schwenningens Trainer Paul Thompson wusste, dass der sensationelle 2:1-Erfolg in der Kurpfalz an Gewicht gewinnen würde, wenn seine Mannschaft auf eigenem Eis nachlegte. „Nur, wenn wir auch Köln schlagen, dürfen wir die drei Zähler gegen Mannheim als Bonuspunkte verbuchen“, sagte der 50-jährige Brite im Vorfeld. Die Partie begann indes ganz und gar nicht nach Thompsons Geschmack. Kaum war das erste Bully gespielt, gerieten die Wild Wings unter Druck. Nach einem Wechselfehler mussten sie das erste Powerplay der Kölner überstehen, was dank ihres bestens aufgelegten Torhüters auch gelang. Dustin Strahlmeier hielt in dieser brenzligen Phase dem Dauerbeschuss stand und seinen Kasten auch noch bis zur 15. Minute sauber. Dann nutzte Haie-Stürmer Benjamin Hanowski einen Schwenninger Abwehrfehler und erzielte das 0:1.

Villingen-Schwenningen Alle Bilder vom Spiel der Wild Wings gegen die Kölner Haie Das könnte Sie auch interessieren

Die Führung der Gäste war zu diesem Zeitpunkt verdient. Die robusten Kölner Verteidiger störten das Schwenninger Aufbauspiel früh und ließen kaum Angriffe zu. Erst in der Schlussphase des ersten Abschnitts hatten die Wild Wings ihre besten Szenen, die allerdings hatten es in sich. Zweimal István Bartalis (16.) sowie Vili Sopanen und Markus Poukkula (18.) hatten den Ausgleich auf dem Schläger, scheiterten jedoch an Gästeschlussmann Gustaf Wesslau. Kurz vor der Pause verhinderte wiederum Strahlmeier mit einer tollen Parade einen höheren Rückstand.

Frischer Wind nach der Pause brachte kein Glück

Die Gastgeber kamen mit viel Schwung aus der Kabine und schnupperten am ersten Treffer. Den hätte Markus Poukkula in Minute 27 erzielen können, doch der Finne, der nach knapp viermonatiger Verletzungspause ein Comeback feierte, traf den Puck nicht. Dann aber war es soweit: Simon Danner wuchtete die Scheibe im Fallen über die Linie. Ausgleich in Minute 36, die Halle bebte. Wer weiß, was noch passiert wäre, hätte auch noch Andrée Hult Augenblicke später aus kürzester Distanz getroffen. Fehlte den Wild Wings in dieser Szene schon das Glück, kam fast im Gegenzug auch noch Pech hinzu. Benjamin Hanowski fälschte bei Kölner Überzahl einen Schuss von Fabio Pfohl unhaltbar für Strahlmeier zum 1:2 (39.) ins Schwenninger Netz ab. Die Stimmung auf den Rängen ebbte merklich ab.

Regionalsport Schwarzwald Hoppes Top Fünf gegen die Kölner Haie Das könnte Sie auch interessieren

Im letzten Abschnitt bewiesen die Neckarstädter, dass sie den knappen Rückstand umbiegen wollten, um jeden Preis. Sie stürmten mit dem Mute der Verzweiflung und erarbeiteten sich gute Chancen. Doch Wesslau stand wie eine Wand. Dafür offenbarte Strahlmeier die vorentscheidende Lücke und ließ einen harmlosen Rückhandschuss von Frederik Tiffels zum 1:3 (50.) durch die Schoner gleiten. Ein klarer Torwartfehler, über den sich der Unglücksrabe selbst am meisten ärgerte. Als die Hausherren kurz vor Schluss auch ihr viertes Powerplay nicht zu nutzen wussten, war die Niederlage besiegelt. 43 Sekunden vor Schluss traf Sebastian Uvira mit einem Schuss ins leere Tore zum 1:4.