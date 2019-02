Sechs Punkte hatte Schwenningens Trainer Paul Thompson vor dem Wochenende gefordert. Diese Messlatte wurde bereits am Freitag krachend gerissen. Nach der 4:5-Niederlage beim Tabellenschlusslicht Iserlohn ging es gegen Mannheim nur noch darum, die eigenen Fans mit dem dritten Derbysieg in dieser Saison bei Laune zu halten. Auch das gelang nicht. Der souveräne Spitzenreiter der Deutschen Eishockey Liga ließ sich nicht noch mal düpieren. Vor 5066 Zuschauern zogen die Wild Wings in der Helios-Arena gegen die Adler mit 0:4 (0:2, 0:0, 0:2) den Kürzeren und rutschten wieder ans Tabellenende.

Im Vergleich zum Freitag-Spiel im Sauerland musste Thompson eine Änderung vornehmen. Verteidiger Mirko Sacher hatte sich am Freitag verletzt und fiel aus. Für ihn rückte Julian Kornelli in den Kader und Kapitän Simon Danner in die Abwehr.

Das erste Drittel diente als Lehrbeispiel dafür, was eine Spitzenmannschaft auszeichnet: Sie kann erfolgreich sein, auch wenn das Spiel nicht nach Wunsch läuft. Es war keine Meisterleistung, was die Mannheimer aufs Eis zauberten, dennoch stand es 0:2. Die Wild Wings hatten sich noch nicht sortiert, da schlugen die Adler auch schon zu. Nach 16 Sekunden gelang Luke Adam die Führung. Schwenningens Schlussmann Dustin Strahlmeier hatte gegen den knallharten Schuss keine Chance. Fast hätte Andrew Desjardins in Minute zwei nachgelegt, als er völlig ungestört auf das SERC-Gehäuse zusteuerte.

Anschließend aber war vom DEL-Spitzenreiter eine Viertelstunde lang nicht mehr viel zu sehen. Eine gute Gelegenheit für die Wild Wings, sich selbst in Szene zu setzen. Das taten sie auch und prüften Gäste-Torhüter Chet Pickard aus allen Lagen. Das Ergebnis war gleich null, denn die Schüsse von Simon Danner (5.), Andrée Hult (7.), Tobias Wörle (8.), Philip McRae (12. und 17) und Rihards Bukarts (16.) landeten entweder in den Fängen von Pickard oder verfehlten das Ziel. Die Gäste gingen mit ihren spärlichen Chancen nicht so verschwenderisch um und trafen sogar bei eigener Unterzahl. Als die Hausherren bei ihrem zweiten Powerplay zur Attacke bliesen, konterten die Mannheimer eiskalt. Über Denis Reul und Markus Kink kam der Puck zu Tommi Huhtala, der Strahlmeier mit einem frechen Tor zum 0:2 (17.) überlistete.

Der zweite Abschnitt war arm an Torchancen. Die Wild Wings hatten Probleme, sich in gute Schussposition zu bringen. Nur ein Mal hatten die Schwenninger Fans den Torschrei auf den Lippen. Mirko Höfflin zog ab, doch Pickard lenkte die Scheibe mit einer starken Abwehr über die Latte (31.). Das war knapp. Auch für die 500 Mannheimer Schlachtenbummler gab es in dieser Phase nichts zu feiern. Aber das konnten sie leicht verschmerzen, schließlich führte ihre Mannschaft mit zwei Toren.

Auch im Schlussdrittel wurde das Derby den Erwartungen nicht gerecht. Ein Schuss von Schwenningens Stürmer Marcel Kurth (43.) und ein Versuch von Mannheims Phil Hungerecker – das war alles, was die ersten zehn Minuten des letzten Durchgangs zu bieten hatten. Den Wild Wings fehlte der nötige Biss, um das Blatt noch zu wenden. Statt dessen nutzten in der Schlussphase die Mannheimer die Lücken in der Schwenninger Abwehr und machten durch Markus Eisenschmid (56.) und Chad Kolarik (58.) den Sieg perfekt. Es war ein verdienter Auswärtserfolg, der allerdings zu hoch ausfiel.

Nach der Länderspielpause geht es für die Wild Wings am Freitag, 15. Februar, mit einem Heimspiel gegen die Eisbären Berlin weiter. Dann wird Vili Sopanen nicht mehr im Schwenninger Kader sein. Der Finne, der Ende November von Ingolstadt nach Schwenningen kam, löste seinen Vertrag auf eigenen Wunsch auf und kehrte zurück in sein Heimatland. Der Stürmer hatte in den Überlegungen von Trainer Thompson seit einiger Zeit keine Rolle mehr gespielt.