Leichtathletik: – Nur um 81 Zentimeter blieb Jennifer Buckel bei den Deutschen Meisterschaften der U18 und U20 in Ulm in der Speerwurf-Konkurrenz unter ihrer persönlichen Bestleistung, die sie mit 44,17 Metern am 6. April in Höllstein augestellt hatte. Am Ende standen bei der Athletin der LG Hohenfels 43,36 Meter zu Buche. Diese Weite hatte sie in ihrem zweiten Versuch erzielt.

In der Endabrechnung reichte die Marke nicht ganz zu einem Platz unter den besten Zehn bei den nationalen Titelkämpfen in Ulm. Das Erfebnis: Jennifer Buckel ist die zwölftbeste Speerwerferin ihrer Altersklasse U20 in Deutschland. Den deutschen Meistertitel gewann Leonie Tröger aus Halle mit einer Weite von 55,72 Metern.