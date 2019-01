von Christel Siegmund

Zwei Mal Zweite: Tanja Intlekofer (SC Bonndorf) holte sich bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Bernau sowohl im Slalom als auch im Riesenslalom den zweiten Rang. | Bild: Martin Siegmund

Ski, alpin: – Gut 100 Jugendliche und Aktive fuhren in Bernau-Hofeck um die baden-württembergischen Meistertitel im Riesenslalom und Slalom. Der SC Waldshut und der Förderkreis Ski Alpin im Skiverband Schwarzwald als Ausrichter boten eine sehr gute Piste mit fairer Kurssetzung.

Die Münstertälerin Lilly Wiesler ging im Riesenslalom als schnellste Schwarzwälderin mit der fünftbesten Ausgangszeit in den zweiten Durchgang. Ein sehr guter zweiter Lauf sicherte ihr den Titel bei der Jugend. Dahinter kam Tanja Intlekofer (SC Bonndorf), die im ersten Durchgang nach einem Fahrfehler noch auf Platz 21 lag, mit der drittschnellsten Zeit des zweiten Laufs auf Rang zwei. Im Gesamtklassement wurde sie Neunte. Bianca Kühn (SAG Göppingen) verteidigte ihren Vorjahrestitel bei den Aktiven.

Bei den Männern rettete Nils Haser (ST Freiburg) seinen ersten Landesmeistertitel trotz zweitschnellster Zeit im Finaldurchgang mit einer Zehntelsekunde vor Pascal Bischof (SF Dettingen). Urs Rotkamm vom Ausrichter SC Waldshut lag nach dem ersten Durchgang noch aussichtsreich auf dem dritten Platz, sicherte sich trotz eines Wacklers im zweiten Durchgang noch Platz fünf bei den Aktiven und den siebten Gesamtplatz. Platz drei hinter Ferdinand Löffler (WSG Feldberg) in der Jugendwertung sicherte Luis Wohlschlegel (SZ Rheinfelden) als Gesamt-Zwölfter.

Ihren zweiten Jugendtitel fuhr Lilly Wiesler im Slalom herein und wurde Vierte in der Gesamtwertung. Lavinia Horning (SC Muggenbrunn) und Tanja Intlekofer fuhren mit der gleichen Zeit als Vizemeister aufs Jugendpodest.

Urs Rotkamm führte im Slalom der Männer das Zwischenklassement an, konnte aber der Aufholjagd von Ex-Europacupfahrer Philipp Gassner (SV Neuenbürg) nicht standhalten. Trotz seines Trainingsrückstandes kam Rotkamm auf den zweiten Rang der Gesamtwertung und bei den Aktiven: "Ich war schon überrascht, dass ich nach dem ersten Lauf geführt habe, da ich bislang nur zwei Tage Slalomtraining nach meiner Verletzung hatte. Umso mehr freue ich mich über den Vizetitel“, so Urs Rotkamm im Zielraum. Nils Haser wurde auch hier Meister der Jugend als Gesamtdritter. Luis Wohlschlegel fuhr bei der Jugend auf Rang drei und wurde Siebter der Gesamtwertung.

Dass die intensive Trainingsarbeit des SVS-Jugendkaders mit den Trainern Alex Vetter und Torben Soehnle gute Früchte trägt, zeigt der erste Sieg eines Schwarzwälder Teams in der Mannschaftswertung der Skiliga: Das Regioteam West mit Lilly Wiesler und Nils Haser hatte am Slalomtag einen knappen Vorsprung vor dem Team Bezirk VII mit Lavinia Horning und Urs Rotkamm. In der Gesamtwertung rangiert das Team West derzeit auf dem zweiten Platz, das Team Bezirk VII ist Fünfter.