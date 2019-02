von Stephan von Schneyder

Kopfsache: Der Lottstetter Junioren-Zweier mit Anna-Sophia von Schneyder (links) und Anika Papok bei der Übung „Kopfstand Lenker Handstand“. Weltweit sind die Lottstetterinnen das einzige Junioren- Paar, das diese Übung beherrscht. | Bild: Stephan von Schneyder

Kunstrad: (sk) Einen erfolgreichen Saisonauftakt legten Anna-Sophia von Schneyder und Anika Papok, der Kunstrad-Zweier des RV Lottstetten, beim Internationalen Jakob-Heimpel-Gedächtnispokal in Biberach aufs Parkett. Das Turnier diente für die Lottstetterinnen als Vorbereitung für die deutschlandweite Juniormaster- Serie. Bei diesen Junior Masters geht es für die Nationalmannschaftsfahrer Anika und Anna-Sophia um die Qualifikation zur Junioren-Europameisterschaft am 1. Juni in Frankreich. Beide haben mit neuer persönlicher Bestleistung und 120,37 ausgefahrenen von 125,90 aufgestellten Punkten bewiesen, dass sie gut in Form sind. Am Sonntag, 24. Februar, startet der Lottstetter Zweier vor heimischem Publikum beim Bezirkspokal.