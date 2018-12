von Günter Salzmann

Kunstrad: – Favoritensiege kennzeichneten den dritten und letzten Durchgang um den Bezirkspokal. Im Mittelpunkt erneut die "Bezirksschwergewichte": bei den Frauen die Geschwister Anne und Alisa Lais vom RSV Wallbach, bei den U19-Juniorinnen Anika Papok/Anna-Sophia von Schneyder vom RV Lottstetten, die dem Junioren-Nationalkader des BDR angehören.

Gute Kür: Alisa Lais vom RSV Wallbach. | Bild: RSV Wallbach

Insgesamt war beim dritten Pokaldurchgang das Niveau sehr hoch, wobei in 13 ausgefahrenen Klassen jeweils sechs Klassensiege an den RSV Wallbach und den RV Lottstetten gingen. Einen Pokalerfolg landete der RSV Herten. Mit wenigen Ausnahmen waren die Sieger von Wallbach auch die Pokalgewinner.

Top-Leistung: Anna-Sophia von Schneyder (links) und Anika Papok vom RV Lottstetten. | Bild: RV Lottstetten

Mehrere Monate war vom Lottstetter ZweierAnika Papok/Anna-Sophia von Schneyder wenig zu hören. Bei Nationalkader-Lehrgängen in Frankfurt und im "stillen Kämmerlein" in der alten "Volkshalle" in Lottstetten feilte Trainerin Kerstin von Schneyder emsig am neuen Programm ihrer Schützlinge, die dieses bei ihrer ersten Präsentation in Wallbach fast fehlerlos gefahren sind. Ergebnis: Von 125,90 eingereichten Punkten wurden 115,87 Punkte ausgefahren – Bestleistung. "Darauf wollen wir aufbauen und uns möglichst schon im nächsten Jahr für die Junioren-EM qualifizieren", sagte Trainerin Kerstin von Schneyder.

Talent: Caroline Wirth vom RSV Wallbach. | Bild: RSV Wallbach

Auch beim RSV Wallbach war man mit dem Saisonabschluss in eigener Halle sehr zufrieden. Alisa Lais fuhr erneut eine sehr gute Kür, bekam von 174,90 aufgestellten Punkten 163,55 in die Wertung, zeigte damit erneut eine Spitzenleistung auf dem Kunstrad. Ihre jüngere Schwester Anne, ebenfalls eine der wenigen Kunstrad-Asse im Bezirk, die weit über die 100-Punkte-Marke kommt, hatte einige "Wackler" in ihrer Kür, kam von 156,70 aufgestellten Punkten auf 119,89 Punkte. Dennoch wurde sie Gesamtsiegerin und Pokalgewinnerin, weil Alisa Lais bei einem Durchgang fehlte.

Elegant: Tim Schwald vom RSV Wallbach. | Bild: RSV Wallbach

Ansonsten waren die Gewinner der ersten beiden Pokaldurchgänge auch in Wallbach tonangebend. Im Einer der U19-Juniorinnen ließ Natascha von Schneyder (RV Lottstetten) nichts anbrennen, gewann mit 72,38 Punkten vor ihrer Vereinskameradin Larissa Rehm (43,79). So auch das Ergebnis bei den U19-Junioren: Tim Schwald vom RSV Wallbach war in seinem letzten Wettkampf gut drauf, hat von 92,90 Punkten 85,80 Punkte ausgefahren, gewann klar vor dem Lottstetter Marko Rehm (56,4/44,28).

Guter Stand: Anne Lais vom RSV Wallbach. | Bild: RSV Wallbach

Bei den Schülerinnen U15 gewann Leoni Papok (88,52) vor Mira Zipfel (66,53/beide RV Lottstetten). Dritte wurde Stefanie Probst vom RSV Wallbach mit 60,55 Punkten. Bei den Schülern U15 ging der Sieg an Mattias Piberhofer vom RV Lottstetten (40,76). Caroline Wirth vom RSV Wallbach dominierte bei den Schülerinnen U13 mit 56,75 Punkten und verwies die Lottstetterinnen Letizia Daudey (49,10) und Adele Hohenbichler auf die Plätze. Auch bei den Schülern ging der Sieg an den RSV Wallbach. Julius Berchtold fuhr fast fehlerlos, lag mit 41,15 knapp unter den "aufgestellten" 42,30 Punkten. Zweiter wurde Frieder Wildenhahn vom RSV Herten (31,78).

Die Zweier-Wettbewerbe gewann der RV Lottstetten. Bei den Schülerinnen U15 siegten Mira Zipfel/Adele Hohenbichler (47,35) vor Lena Reichert/Laura Thomann (41,31/RSV Wallbach). Letizia Daudey/Sofia Bauer (50,00) waren bei den Schülerinnen U13 ohne Konkurrenz.

Weitere Ergebnisse: Schülerinnen U11: 1. Emilia Keser (35,01); 2. Fiona Schuhmacher (beide RSV Wallbach/31,20); 3 Carolin Burkart (RSV Herten/28,96). – Schüler U11: 1. Liam Model (RSV Herten/39,10); 2. Nicolaj von Schneyder (RV Lottstetten/34,03). – Schülerinnen D: 1. Marie Gießbach (RSV Herten/26,00); 2. Indira D'Souza (RSV Wallbach/22,44); 3. Amelie Peterle (RSV Herten/16,85).