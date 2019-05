von Melanie Hinz

Karate: - Das Karate-Dojo Höchenschwand gewann zwei Titel beim 24. Internationalen Donau-Cup in Donaueschingen. Den Pokal in der Kategorie Kumite Männer holte Steven Damjanov. Bei den Frauen gewann Lia Willenbrock im Kata den Meistertitel. Matthis Klös-Garand holte im Kata der Männer die Bronzemedaille. Steven Damjanov startete noch in der Kategorie Kata Männer und wurde Vierter. Diana Mortasawi und Tara Nicolosi wurden Fünfte im Kata.

Dojo-Leiter Ralf Binkert bereitet seine Schülerinnen und Schüler nun auf die Südwestdeutsche Meisterschaft im Juli vor.