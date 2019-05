Fußball-Kreisliga A, Ost: – Je weniger Spiele noch übrig sind, desto mehr wirkt sich jeder Punktverlust aus. Das gilt besonders für die Teams im Titelrennen und Abstiegskampf zu. Eine Entscheidung ist vielleicht schon gefallen: Der FC Geißlingen hat sich mit dem 2:4 in der vorgezogenen Partie vom 29. Spieltag gegen Spitzenreiter FC Hochrhein vermutlich aus dem Kampf um Platz eins oder zwei verabschiedet.

Die Geißlinger haben noch das Nachholspiel gegen die SG Niederhof/Binzgen in der Hinterhand. Doch der wahrscheinliche Sieg würde nicht viel bringen. Wenn man drei Punkte addiert, betrüge der Rückstand auf den FC Schlüchttal (im Moment Zweiter) noch fünf Zähler.

Der FC Hochrhein hat mit dem Sieg natürlich den Weg zum Titel geebnet. Noch ist er nicht durch. Der SV BW Murg, der am Sonntag in Stetten gastiert, kann dem FCH noch einmal in die Suppe spucken. Die Murger wollen natürlich ihre Chance wahren. Verlieren sie, sind sie weg. Das hat SVM-Trainer Sven Oertel schon vor der Partie bei der SG Mettingen/Krenkingen deutlich gemacht.

Für die Blau-Weißen gilt das für jedes Spiel. Der FC Hochrhein hat im Moment ein Spiel mehr und vier Punkte Vorsprung. Das ist dünn, wenn die Konkurrenten am Ball bleiben. Am Pfingstwochenende könnte sich alles schon wieder ändern. Die Partie gegen die Blau-Weißen ist also wichtig.

Der FC Schlüchttal und die punktgleiche SG Mettingen/Krenkingen warten auf einen Ausrutscher des FCH. Die Schlüchttaler dürften beim FC Dettighofen kaum Probleme bekommen. Schwerer hat es die SG Mettingen gegen den SV Berau.

Im Abstiegskampf ist die Partie gegen C.S.I. JR Laufenburg für den SC Lauchringen so etwas wie ein „Schicksalsspiel“. Eine Niederlage dürfen sich die Lauchringen nicht leisten, sonst war‘s das vielleicht mit dem Ligaverbleib. Mit einem Sieg würden die Lauchringer bis auf zwei Zähler an die Laufenburger heran rücken.