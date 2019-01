von Niklas Steinert

Eishockey, 3. Schweizer Liga: EHC Rheinfelden/CH – EHC Herrischried 2:6 (2:0/0:4/0:2)

Tore: 1:0 (10.) Karlin; 2:0 (12.) Flückiger; 2:1 (23.) E. Presheva; 2:2 (24.) K. Presheva; 2:3 (34.) Bächle; 2:4 (39.) Frommherz; 2:5 (45.) Willemin; 2:6 (48.) Bächle. – Strafen: EHCR: 5 x 2 Min.; 1 x 2+2 Min.; 2 x 2+10 Min.; 1 x 2+ 25 Min. – EHCH: 4 x 2 Min.; 1 x 2 +2 Min.; 1 x 5 +20 Min.; 1 x 10 Min.; 1 x 25 Min. - Z.: 184.

Im Lokalderby zwischen dem schweizerischen EHC Rheinfelden und dem EHC Herrischried war viel Action auf dem Eis geboten. Neben acht Toren gab es auch viele Nickligkeiten und nach einem Foul eine größere Rangelei, an der gleich mehrere Spieler verwickelt waren. Doch am Ende war es wie bereits im Hinspiel: Die Hotzenwälder siegten klar und setzten sich mit 6:2 durch.

Den Start erwischte das Heimteam wesentlich besser als die Gäste. Der EHC Rheinfelden wirkte entschlossen und erzielte so die Tore eins und zwei. Den White Stags blieb dabei nur das Nachsehen. Sie waren im ersten Drittel nicht annähernd auf Augenhöhe mit dem Gegner und hatten noch nicht in den nötigen Gang hochgeschaltet.

Das änderte sich dann aber nach der Pausenansprache von Spielertrainer Tomas Zourek, und innerhalb von vier Minuten hatten die Gäste ausgeglichen. Dabei traf zuerst Enver Presheva, der von seinem Bruder die Scheibe serviert bekam. Kurz darauf war es Torjäger Kadri Presheva selbst, dem bereits sein 22. Tor in dieser Saison gelang. Die White Stags wirkten wie ausgewechselt, während der EHC Rheinfelden mehr und mehr den Faden verlor. Dann traf auch Kapitän Klaus Bächle zur ersten Führung der Gäste und nur wenige Minuten später stand es sogar 4:2. Torschütze war Mark Frommherz, der sich beim Überzahlspiel gekonnt in Szene setzte und die Scheibe im kurzen Eck unterbrachte.

Auch im Schlussabschnitt ließ der EHC Herrischried nichts mehr anbrennen. Die Tore fünf und sechs der Gäste fielen wieder kurz nacheinander. Erst war es Offensiv-Verteidiger Alain Willemin, dann erneut Klaus Bächle. Beide Male kam dabei die Vorlage vom Tschechen Enver Presheva, der damit die Assists 19 und 20 feierte.

Jubel: Torschütze Klaus Bächle lässt sich beim 6:2-Sieg des EHC Herrischried beim EHC Rheinfelden von Enver Presheva feiern. | Bild: Heinz Frommherz

Die restlichen Minuten des Spiels waren von unnötig viel Härte geprägt. Bei einem hässlichen Cross-Check gegen den Herrischrieder Tibor Haas artete die Sache aus, und es kam zu einer wüsten Schlägerei. Hier verteilte der Schiedsrichter, der schon von Beginn an mehrheitlich viel Redebedarf mit den Gästen hatte, viele Strafminuten. Insgesamt wurden es im Spiel 137 Strafminuten, einige davon sehr umstritten. Auf den Spielausgang hatte das keinen Einfluss mehr. Es blieb beim klaren Sieg des EHC Herrischried.

Spannung am letzten Spieltag

Ein Blick auf die Tabelle zeigt, wie spannend der letzte Spieltag werden wird. So stehen derzeit drei Teams punktgleich (30) auf den vorderen drei Rängen. Angeführt von den Argovia Stars, die noch ein Spiel weniger haben, folgen der EHC Herrischried und der EHC Binningen. Nachzügler HC Wohlen-Freiamt lauert dahinter mit 27 Punkten. Die beiden vorderen Plätze bedeuten die Qualifikation für die Meisterrunde. Während der EHC Binningen auf den Tabellenfünften SC Reinach trifft und der HC Wohlen-Freiamt auf den Tabellensechsten HC Fischbach-Göslikon, müssen die White Stags zu Hause die schwierigste Hürde nehmen und gegen den Tabellenführer Argovia Stars ran. Spielbeginn ist am Sonntag, 27. Januar, um 18.30 Uhr in der Eissporthalle Herrischried.