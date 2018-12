von Niklas Steinert

Eishockey, 3. Schweizer Liga: EHC Herrischried – HC Wohlen-Freiamt 5:2 (1:1/1:0/1:1)

Tore: 0:1 (2.) Steuri; 1:1 (13.) Preuss; 2:1 (17.) Bächle; 3:1 (18.) K. Presheva; 4:1 (23.) Preuss; 5:1 (48.) Schneider; 5:2 (57.) Sulser. – Strafen, EHC: 5x2 Min. und 1x10 Min.; HCW: 5x2 Min. – Z.: 595.

Auf heimischem Eis gewannen die White Stags des EHC Herrischried klar gegen den HC Wohlen-Freiamt mit 5:2 und revanchierten sich damit für die Vorrundenniederlage. Während der Start noch holprig war und die Gäste früh in Führung gingen, zeigten die "Herrischrieder Jungs" danach, was die heimischen Fans sehen wollten.

Die Vorfreude auf das Spiel gegen den HC Wohlen war groß. "Genau für so ein Spiel lebt ein jeder Eishockeyspieler. Spiele, bei dem es um Alles oder Nichts geht", sagte EHC-Torwart Daniel Mendelin bereits im Vorfeld. Alles oder nichts? Ja will man in der Tabelle weiterhin "oben" mitspielen, musste auf jeden Fall gegen den direkten Tabellennachbarn aus Wohlen gewonnen werden.

Passend zum Spitzenspiel war die Eissporthalle Herrischried mit rund 600 Zuschauern gefüllt und beide Teams standen sich mit breiten Kadern gegenüber. Erfreulich zu vermelden waren seitens der Herrischrieder die beiden Comebacks von Mark Frommherz und Tomas Zourek, die seit Ende Oktober verletzungsbedingt zum Zuschauen gezwungen waren. Top-motiviert wollten die White Stags ans Werk, doch in den ersten Minuten waren die Gäste das gefährlichere Team. Die Huskys waren aufmerksam und konnten dank exzellentem Forechecking einen Fehlpass der White Stags zu einem Turn Over nutzen. So steuerte Wohlens Stürmer David Steuri ungestört Richtung Tor und verwandelte die Scheibe eiskalt. Erst 61 Sekunden waren gespielt und die Herrischrieder Fans waren im Schockzustand.

Stimmung: Mit dem Spruchband "Im Bau der Huskys Kratzer bekommen, doch in unserem Revier wird Rache genommen!!!" stimmten die Fans der White Stags aus Herrischried ihre Mannschaft entschlossen ein. | Bild: Heinz Frommherz

Doch nun wurde es richtig laut und die Fans peitschten ihrem Team neuen Mut ein. Allerdings behielten die Huskys vorerst das Zepter in der Hand und ließen defensiv nichts Besonderes zu. Nach sieben Minuten musste dann Enver Presheva eine zehnminütige Strafe antreten, als er nach einem Abseitspfiff die Scheibe noch frustriert wegschoss. Damit zeigten die Schiedsrichter direkt am Anfang des Spiels, dass mit ihnen nicht zu spaßen war und eine eher strenge Regelwerksauslegung herrschte.

Allmählich sprang der Funke von den Fans zu den Spielern über und die White Stags fanden zurück in die Spur. Binnen fünf Minuten traf er EHC Herrischried gleich drei Mal. Erst war es Routinier Timo Preuss, der mustergültig von Lucas Vlk bedient wurde. Darauf folgte im Powerplay Kapitän Klaus Bächle, der von Vlk und Preuss die Scheibe serviert bekam. Zu guter Letzt tauchte auch noch Top-Scorer Kadri Presheva mutterseelenallein vor Gästetorwart Fabian Klaas auf, der den Torwart erneut blass aussehen ließ. So wendete sich das Blatt und das Spielgeschehen verlegte sich immer mehr vor das Tor der Gäste, ehe der erste Pausenpfiff ertönte.

Nach der Drittelpause kam das Team entschlossen auf das Eis zurück. Während der HC Wohlen den Anschlusstreffer nach Wiederanpfiff verpasste, kassierten die Gäste nach 150 Sekunden den nächsten Gegentreffer. Erneut war Timo Preuss der Schütze, er hämmerte den Puck zum 4:1 vorbei an Fabian Klaas. Ebenso wie Preuss vorn Akzente setzte, arbeiteten die Stürmer viel zurück in die Defensive und ließen dadurch kaum gute Chancen zu. Das machte den Huskys das Leben schwer.

Auch im letzten Drittel schenkten sich die beiden Teams keinen Zentimeter. Beide Mannschaften versuchten, nach dem Mittelabschnitt nochmals entschlossener zu agieren und kamen das ein oder andere Mal gefährlich vors Tor. Zwingender waren hierbei die Hausherren. Sie kamen erneut zu zahlreichen Chancen. Eine davon führte zum zwischenzeitlichen 5:1. Torschütze war Ricky Schneider. Am Boden liegend schob er die Scheibe nach unermüdlichem Einsatz über die Linie, was zu entsetzten Blicken der Aargauer führte. Auch der späte Anschlusstreffer von Stürmer Christian Sulser, drei Minuten vor Schluss, änderte nichts mehr am Spielausgang und war nur noch Ergebniskosmetik.

Während die Gäste unter der Woche noch im Cup aktiv waren, spielte der EHC Herrischried frisch und ausgeruht. "Im Nachhinein muss ich zugeben, dass es nicht wirklich klug von uns war, das Pokalspiel gegen den EHC Zuchwil Regio kurz vor diesem Topspiel festzusetzen", sagte Wohlens Trainer Patrick Siegwart resignierend und fügte hinzu: "Dadurch waren unsere Spieler heute zu müde, um den White Stags die Stirn bieten zu können. Sehr ärgerlich, da auch wir gerne am Ende der Saison auf dem zweiten Tabellenplatz stehen wollten und es so richtig schwer wird."

Jubel: Die White Stags feierten gemeinsam mit dem symbolischen siebten Mann, ihren Fans, ausgelassen diesen wichtigen Sieg. | Bild: Heinz Frommherz

Damit bleibt der EHC Herrischried in Cup und Meisterschaft zu Hause ungeschlagen und feierte mit seinen Fans bis weit nach dem Schlusspfiff diesen Heimerfolg. "Heute war es eine sehr gute Teamleistung. Jeder hat gezeigt, dass wir ein Team sind. Zudem haben uns die Fans richtig gepusht, das war der Hammer", sagte Trainer Tomas Zourek zufrieden nach dem Spiel. Auch die Fans behielten an diesem Abend recht mit ihrem 2x12 Meter großen Banner, das sie vor dem Spiel hoch hielten: "Im Bau der Huskys Kratzer bekommen – doch in unserem Revier wird Rache genommen!!!"

Weiter geht es für den EHC Herrischried bereits am Donnerstag. Dann begrüßen die White Stags den EHC Bellmund in der Eissporthalle Herrischried zum Pokalspiel im KBEHV-Cup. Beginn ist um 20.30 Uhr.