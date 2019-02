von Niklas Steinert

Eishockey: (nis) Die Saison des EHC Herrischried in der 3. Schweizer Liga geht in die Verlängerung. Zwar haben die White Stags schon alle Spiele der "normalen" Runde absolviert, aber dennoch gibt es einen Nachschlag. Sicher ist nach dem dramatischen 6:5-Sieg vor Wochenfrist gegen die bis dahin an der Spitze stehenden Argovia Stars II, dass der EHC Herrischried mindestens als Zweiter die Saison abschließen wird und sich damit für die Meisterrunde der vier Staffeln in der 3. Schweizer Liga qualifiziert haben. Die besten zwei Teams einer jeden der vier Staffeln spielen diese Meisterrunde.

Ob es zum ersten Platz und dem Titel reicht, entscheidet sich am Donnerstagabend in der Nachholpartie der Argovia Stars II beim EHC Rheinfelden. Gewinnen die Argovia Stars, was allgemein erwartet wird, ziehen sie punktgleich mit den White Stags, aber mit dem besseren Torverhältnis, an diesen vorbei. Der EHC Herrischried wäre dann als Zweiter bei der Meisterrunde dabei. Mit einer Niederlage oder Verlängerung dagegen wären die White Stags aus dem Hotzenwald sogar Gruppensieger nach der "normalen" Runde und der EHC Binningen – ebenfalls punktgleich mit dem EHC Herrischried – wäre Zweiter.

Gegen wen der EHC Herrischried im Viertelfinale der Meisterrunde, die noch nicht terminiert ist, in einem Hin- und Rückspiel antreten muss, steht noch nicht fest. Vier Gruppen gibt es in der 3. Schweizer Liga. Die Herrischrieder spielen in der Gruppe der Region Zentralschweiz. Zwei bis maximal sechs Spiele warten also in der Meister-Runde auf die White Stags. Sechs Spiele wären es, wenn der Einzug ins Halbfinale und dann ins Finale gelingt. Mögliche Gegner des EHC Herrischried sind der EHC Bucheggberg II, wenn die White Stags Zweite der normalen Runde werden, und der SC Biberen, wenn sie auf Platz eins abschließen.

Vorfreude auf Pokal

Es gibt aber nicht nur die Meisterrunde in diesem Monat. Der EHC Herrischried spielt auch beim KBEHV-Cup mit. Dort stehen die Hotzenwälder nach bereits drei überstandenen Runden im Viertelfinale und kämpfen nun gegen den HC Wohlen-Freiamt um den Einzug ins Halbfinale. Die Buchstaben KBEHV stehen für Kantonalbernischer Eishockey-Verband. Nach den beiden Kantersiegen gegen den EHC Niederbipp (14:1) und beim Viertligisten EHC Binningen (18:4) gewannen die White Stags im Achtelfinale mit 4:2 gegen den EHC Bellmund.

Nun wartet aber im Viertelfinale ein anderes Kaliber. So müssen sich die Herrischrieder gegen den starken Liga-Konkurrenten HC Wohlen-Freiamt beweisen. Termin ist am Samstag, 9. Februar, um 19 Uhr in der Herrischrieder Eissporthalle.

Bereits qualifiziert haben sich für das Halbfinale der SC Ursellen, der SC Freimettigen II und der EHC Bern 96 II. Wenn der EHC Herrischried sein Viertelfinale gewinnt, muss er im Halbfinale beim SC Freimettigen II antreten.

Badisches Derby

Neben den Pflichtspielen in der Meister-Runde und im Cup hat der EHC Herrischried noch ein badisches Derby im Programm. In einem Freundschaftsspiel erwarten die White Stags am Sonntag, 24. Februar, den EHC Freiburg 1B. Dieser spielt im Gegensatz zum EHC Herrischried in der deutschen Regionalliga Süd-West, die vierthöchste Liga. Schon in der Vorbereitung standen sich beide Teams gegenüber. Damals siegte der EHC Herrischried überraschend im Breisgau.