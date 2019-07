Fußball: – Sandro Knab vom SV 08 Laufenburg, der mit einem Wechsel in die U21 der Grasshoppers Zürich liebäugelt, kam übers Wochenende bei den Grasshoppers erneut zu einem Einsatz in einem Testspiel. Allerdings nicht in der U21 der Schweizer, sondern in der U18, die gegen die gleichaltrigen Kollegen der Oberliga-Mannschaft des Freiburger FC vor der neuen Runde ihre Form überprüften.

Regionalsport Hochrhein Sandro Knab macht eine gute Figur im Trikot der Grasshoppers Zürich Das könnte Sie auch interessieren

Zwar gewannen die Freiburger das Testspiel mit 5:3, doch Knab zeigte im Grasshoppers-Dress laut GC-Ausbildungsleiter Timo Jankowski eine gute Leistung. „Er hat über die gesamte Zeit gespielt und ein tolles Tor in den Winkel erzielt“, so Jankowski, der aber betonte, dass noch keine Entscheidung über einen Wechsel gefallen sei.

Regionalsport Hochrhein Grasshoppers Zürich nimmt Sandro Knab unter die Lupe Das könnte Sie auch interessieren

Etwa Mitte der kommenden Woche könnte das aber der Fall sein. Dann bekommt der SV 08 Laufenburg Planungssicherheit hinsichtlich seines Kaders für die neue Saison.