Fußball-Kreisliga A-Ost: – Das war richtig abgeklärt. In dieser Form kommt der SV Rheintal bald aus dem Tabellenkeller. Beim 2:0 bei C.S.I. JR Laufenburg überzeugte die Elf von Trainer Michael Ebner spielerisch und kämpferisch. Doppeltorschütze Robin Wagner (23./72.) sicherte den Sieg. „Die Mannschaft weiß, um was es geht“, freute sich Ebner nach dem in keiner Phase gefährdeten Erfolg, „nach der unverdienten Niederlage beim FC Schlüchttal hat sie sich endlich belohnt.“

Engagiert gestikulierte Ebner an der Seitenlinie. Er, der sonst als ruhiger Geselle bekannt ist. Verständlich. Die 1:0-Führung aus der ersten Hälfte war dünn. Die Laufenburger waren nicht wirklich gefährlich, doch es gab einige aussichtsreiche Freistoßpositionen für die Gastgeber. Schnell hätte da der Ausgleich fallen können. Ebner weiß nur zu gut, wie es laufen kann. Doch unterm Strich war seine Aufregung unnötig. Dafür war C.S.I. einfach zu harmlos. Und schließlich hatten die Rheintaler in Max Hauser und Matthias Schume zwei Routiniers im Abwehrzentrum. Sie behielten jederzeit den Überblick.

Michael Ebner, Trainer SV Rheintal: „Wir haben uns defensiv und offensiv gut bewegt.“ | Bild: Michael Neubert

Allerdings musste Ebner in der 23. Minute durchschnaufen. Nicolo Girgenti brachte den Ball von links flach in die Mitte, Nico Maenza traf den Pfosten. Im Gegenzug war Wagner parat und schob die Kugel ein. Wer weiß, ob ein Tor die Laufenburger beflügelt hätte, das Spiel anders gelaufen wäre.

Reine Spekulation. Die Rheintaler hätten die Nerven ihres Trainers schonen können, wenn sie ihre Chancen genutzt hätten. Kurz nach der Führung verpasste der starke Philipp Stark (27.) knapp. Wagner (39.) schoss mit links in die Arme von C.S.I.-Torwart Giovanni Forastieri. „Der Gegner hatte immer wieder gute Phasen“, gestand Ebner, „und wir hätten die Konter besser ausspielen müssen.“ Mit dem Kopf verwerte Wagner eine Schneider-Flanke, dann war‘s gelaufen. Obwohl die Laufenburger noch einmal alles versuchten.

Ebner konnte sich auf alle Mannschaftsteile verlassen: „Wir haben uns defensiv und offensiv gut bewegt.“ Auch mit der spielerischen Leistung war er mit Recht zufrieden. Seine Elf kombinierte gefällig. Am Ende hätten Wagner oder der eingewechselte Niklas Frank noch einen drauf legen können. Beide trafen ans Aluminium.

C.S.I.-Trainer Carmine Ciarmiello bracht es auf den Punkt: „Der Gegner war besser. Wir haben zeitweise guten Fußball gespielt, aber nicht effektiv.“

Tore: 0:1 (23.) und 0:2 (72.) beide Wagner. – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Z.: 50.