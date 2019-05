von Gudrun Deinzer

Herr Seelig, was hat Sie vor 27 Jahren bewogen, Schiedsrichter zu werden?

Der damalige Vorsitzende, Rolf Maier, hat mich angesprochen, ob mein zu der Zeit verletzter Bruder nicht Interesse hätte, Schiedsrichter zu werden. Ich habe, geantwortet, dass ich das klären werde, aber ich würde es auf jeden Fall machen.

Warum?

Aus einer Laune heraus, da war noch ein Kollege dabei, der heute nicht mehr Schiedsrichter ist. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass Rolf Maier uns sofort anmeldet, nach einer Woche hat er allerdings schon berichtet, dass wir angemeldet sind.

Welches Image hatten Schiedsrichter zu der Zeit?

Ich glaube, das Image war damals wie heute gleich. Es war damals schon schwer. Was sich etwas verbessert hat und anders geworden ist, ist das ganze Drumherum mit Spielaufträgen durch das Internet. Das Administrative ist dadurch heute etwas leichter.

Guido Seelig, Schiedsrichterobmann Bezirk Schwarzwald. | Bild: gud

Es herrscht überall Schiedsrichterknappheit. Was kann heute jemanden dazu bewegen, den Job zu machen, wenn das Image nach wie vor so problematisch ist?

Das machen ja meist junge Menschen und für mich ist das Wichtigste, dass dies gerade jungen Menschen sehr viel bringen kann im Bezug auf Persönlichkeitsbildung. Ganz wichtig ist auch der Zusammenhalt. Das ist für mich auch das, was ein älterer Schiedsrichter, den wir heute auch ehren, vor sehr vielen Jahren gesagt hat: Die besten Freunde lernt man unter den Schiedsrichtern kennen. Das kann ich ihm heute bestätigen. Die Freundschaft unter uns Schiedsrichtern ist sehr groß.

Woran liegt das?

Das liegt vielleicht daran, dass wir Wochenende für Wochenende alleine am Sportplatz unterwegs sind. Bei Lehrabenden trifft man dann auf Gleichgesinnte, die untereinander gut kommunizieren und eine starke Gemeinschaft bilden.

Ist ein Vorteil vielleicht auch, dass man mit der Verantwortung, die man übernimmt, sich auch attraktiv macht für Arbeitgeber?

Das ist auf jeden Fall so. Das haben wir in der Vergangenheit öfter gehabt. Wir füllen auch entsprechende Bestätigungen aus. Denn es kommt im Geschäftsleben gut an, wenn jemand in einer solch schwierigen Rolle Verantwortung übernimmt.

Wie steht es mit der Schiedsrichterknappheit im Bezirk?

Wenn man das auf die Anzahl der Mannschaften bezieht, fehlen uns derzeit 80 Schiedsrichter im Bezirk Schwarzwald, um jedes Spiel besetzen zu können. Wir machen entsprechend viel Werbung für die Laufbahn und bieten den Vereinen jedes Jahr Neulingslehrgänge an. Wir bilden im Jahr zwischen zehn und 15 neue Schiedsrichter aus.

Was wäre Ihnen als Bezirksobmann besonders wichtig?

Neben den Jungen, über deren Engagement wir uns freuen, wünschen wir uns auch Ältere, die sich entschließen, die Laufbahn einzuschlagen. Meist haben es erfahrenere Leute alleine wegen ihres Lebensalters leichter, sich durchzusetzen. Nach oben haben wir keine Grenzen. Wir reden aber gerne vom Mittelalter zwischen 25 und 45 Jahren.

