von Linus Merkel

Fußball: – Sein Talent wurde früh erkannt. Bereits mit vier Jahren wirbelte Varol Tasar bei den F-Junioren des VfB Waldshut. "Seit ich denken kann, wollte ich Fußballprofi werden", gesteht der 22-Jährige. Knapp 18 Jahre nach seinen ersten Schritten auf dem Fußballplatz gehört der Linksfuß beim FC Aarau zu den Hoffnungsträgern in der Challenge League, der zweithöchsten Spielklasse der Schweiz. Seine Saison-Bilanz: 15 Spiele, fünf Tore, sechs Vorlagen.

Schon im Sommer des vergangenen Jahres klopfte der FC Lugano aus der Super League an. Die höchste Spielklasse der Schweiz ist das Ziel von Tasar. Aktuell wirbt der FC Sion um den Flügelflitzer. Der Offensivmann geht verbal in die Defensive. „Darüber zerbreche ich mir nicht den Kopf. Ich will in der Rückrunde starke Leistungen abliefern, alles andere kommt von alleine.“

Varol Tasar, FC Aarau. | Bild: Linus Merkel

Rückrundenauftakt gegen den FC Wil

Am Freitag um 20 Uhr beginnt die Rückrunde in der Challenge League. Der FC Aarau trifft auf den FC Wil. Mit einem Sieg können die Aargauer auf Platz fünf aufschließen. Was sich nach Mittelmaß anhört, ist für den FC Aarau ein kleiner Erfolg. Angetreten als Aufstiegsfavorit, verloren die Aargauer die ersten sechs Saisonspiele. „Es lief nichts zusammen “, sagt Tasar – und übt Selbstkritik. „Auch ich spielte schlecht. Der verpasste Wechsel nach Lugano schwirrte mir im Kopf rum.“ Nun will der FC Aarau weiter Boden gut machen Richtung Platz zwei, der seit dieser Saison zu den wieder eingeführten Relegationsspielen gegen den Zweitletzten der Super League berechtigt.

Mithelfen bei der Aufholjagd soll Tasar. Der Linksfuß ist technisch versiert und dribbelstark, für die Gegenspieler ist der 22-Jährige oftmals zu flink. Diese Attribute zeichneten den gebürtigen Waldshuter schon in der Jugend aus. Früh wurden "größere" Vereine auf ihn aufmerksam. Bereits in der D-Jugend wechselte er vom VfB Waldshut zum SV 08 Laufenburg. Bei einem Hallenturnier trafen der VfB Waldshut und der SV 08 Laufenburg aufeinander. „Zur damaligen Zeit hatten alle Angst vor dem SV 08 Laufenburg“, erinnert sich Tasar – und berichtet stolz: „Wir gewannen 2:1, ich schoss beide Tore.“

Traum von Deutschland oder Spanien

Von Laufenburg ging es weiter Richtung Schweiz. Tasar heuerte in der C-Jugend bei den Old Boys Basel an. Mit knapp 18 Jahren wollte der Linksfuß dann endlich in den Profifußball – und ging zum türkischen Klub Aydinspor 1923, 3. Liga in der Türkei. „Ich wollte es versuchen“, gesteht der Deutsch-Türke. Rückblickend war der Wechsel ein Fehler. „Mir wurde viel versprochen, ich bekam jedoch keine Chance. Eine Erfahrung fürs Leben“, sagt er lapidar. Nach vier Monaten war sein Türkei-Abenteuer beendet. Offen gesteht der 22-Jährige: „Da dachte ich kurz daran, meinen Traum vom Profifußball zu begraben.“

Er wechselte zum FC Klingnau in die 2. Liga der Schweiz, vergleichbar mit der Verbandsliga in Südbaden. Kicken mit Kumpels, Tasar überlegte, eine Ausbildung zu beginnen. „Doch es lief gut. Ich bekam wieder Lust auf Fußball." So arrangierte der Waldshuter ein Probetraining bei der U21 des FC Aarau: Er hinterließ einen guten Eindruck und schon bald trainierte er bei den Profis mit. Und dann, am 8. August 2016, wurde er im Spiel gegen Servette Genf erstmals eingewechselt. Tasar: „Ich spielte eine Minute und hatte nur einen Ballkontakt. Das war aber mein Signal, dass ich es schaffen kann.“

Was früh begann und kurz ins Stottern geriet, ist nun Realität für Tasar. Er ist Berufsfußballer. Von Waldshut ging's hinaus in die große Fußballwelt. Das erste (Zwischen-) Ziel ist die Super League. Und dann? „Deutschland oder Spanien würden mich reizen“, sagt Tasar mit einem Lächeln. Was er aber schon mit 22 Jahren gelernt hat: „Ich muss ruhig bleiben und fleißig sein. Dann kommt alles gut.“