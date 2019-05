Mountainbike: – Wer sich noch für die 16. Auflage des Waldhaus-Bike-Marathons am Sonntag, 2. Juni, anmelden will, sollte sich beeilen: Das Online-Anmeldeportal wird am Samstag geschlossen. Über 650 Starterinnen und Starter haben sich schon eingetragen. Plätze werden also rar, da Ausrichter VBC Waldshut-Tiengen die Teilnehmerzahl aus Sicherheitsgründen auf 850 begrenzt hat. „Wir rechnen auch in diesem Jahr mit einem vollen Starterfeld“, sagt Jonathan Schmid vom VBC Waldshut-Tiengen, der die Organisationsleitung nach fünf Jahren von Armin Siebold übernimmt.

Regiosport Hochrhein Sabine Spitz und Julian Schelb gewinnen den 15. Waldhaus-Bikemarathon Das könnte Sie auch interessieren

Titelverteidiger bei dem Rennen über 42 Kilometer und 900 Höhenmeter kreuz und quer durch den Südschwarzwald mit Start und Ziel bei der Haagwaldhalle in Remetschwiel ist der deutsche Marathon-Meister Julian Schelb aus Münstertal. Bei den Frauen nutzte vergangenes Jahr Schirmherrin Sabine Spitz aus Niederhof ihre zweite Teilnahme überhaupt zu ihrem zweiten Sieg. Auch für dieses Jahr plant Sabine Spitz, bei dem Rennen in ihrer Heimat mitzufahren.

Start des Rennens am 2. Juni ist um 10.30 Uhr. Die Breitensportveranstaltung führt auf einer gut zu bewältigen Runde auf größtenteils befestigten Wald- und Wiesenwegen über 42 Kilometer mit 900 Meter Höhendifferenz. Sie ist für Hobby-Biker aller Altersklassen geeignet.

Nachmeldungen sind – wenn noch Startplätze verfügbar sind – möglich in der Haagwaldhalle am Samstag, 1. Juni, von 16 bis 17 Uhr und am Sonntag, 2. Juni, von 8 bis 10 Uhr.

Anmeldung und Infos:

http://www.waldhaus-bier.com/bike-marathon