Volleyball Landesliga West, Frauen

SG Breisach-Gündlingen – TV Bad Säckingen 3:1. – Bad Säckingens Trainer Markus Wöllner musste auf die wichtige Diagonalspielerin Raphaela Wenk verzichten. Hannah Brück übernahm die Rolle. Die Bad Säckingerinnen brauchten eine Weile, bis sie sich nach den Umstellungen zurecht fanden. Nach dem deutlichen Satzverlust zum Auftakt steigerte sich Wöllners Team nach und nach. trotzdem geriet es mit 0:2 in Rückstand.

Der Tabellenführer schöpfte nach dem Satzanschluss zum 1:2 noch einmal Hoffnung. Im hochklassigen vierten Durchgang wollten die Bad Säckingerinnen die Partie drehen. Am Ende fehlte das Quäntchen Glück. Der TV bleibt vorne. Die Entscheidung um den Titel fällt also am letzten Spieltag in zwei Wochen, im echten Finale beim Verfolger TSV Alemannia Freiburg-Zähringen, der mit einem Spiel weniger noch zwei Punkte hinter dem TV Bad Säckingen in der Tabelle steht.

Sätze: 25:14, 25:22, 20:25, 27:25.

Landesliga West, Männer

USC Freiburg III – Bad Säckinger Wölfe 1:3. – Die Revanche für die 0:3-Hinspielpleite im eigenen Haus glückte. Allerdings war die Partie der Bad Säckinger Wölfe in Freiburg geprägt von einigen Formschwankungen. Wölfe-Sprecher Thomas Kollnberger brachte es auf den Punkt: "Stark angefangen, genauso stark nachgelassen, schlussendlich einigermaßen stabil. Mit etwas Glück drei wichtige Punkte gegen den Tabellennachbarn eingefahren."

Perfekt starteten die Bad Säckinger ins Spiel. Im ersten Satz lief alles wie am Schnürchen. Das Team um Trainer Uli Bartmann überließ den Breisgauern nur zehn Punkte. Dann kam der Bruch. Erst nach einigen Umstellungen im zweiten Durchgang kamen die Wölfe noch einmal heran. Es reichte nicht mehr zum Satzgewinn.

Die folgenden Sätze waren bestimmt durch starke Ballwechsel, schöne Spielzüge und knappe Entscheidungen. Kollnberger sprach von einem Duell "zweier würdiger Landesliga-Teams". Die Wölfe zeigten sich nervenstark und schmetterten die Punkte nach Hause.

Sätze: 10:25, 25:20, 22:25, 23:25.

Landesliga Ost, Frauen

USC Konstanz III – TV Jestetten 3:0. – Die Volleyballerinnen des TV Jestetten waren als Außenseiter nach Konstanz, zum Tabellenzweiten, gefahren. Unterm Strich präsentierten sich die Jestetterinnen respektabel. Für eine Überraschung reichte es jedoch nicht.

Sätze: 25:18, 25:20, 25:17.