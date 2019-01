Volleyball-Landesliga West, Frauen: TV Bad Säckingen – TV Todtnau 1:3

Nach ihren starken Spielen zuvor kassierten die Volleyballerinnen des TV Bad Säckingen vor heimischer Kulisse einen Dämpfer. Schon in der ersten Partie deutete sich die Misere an. Die Bad Säckingerinnen fanden kein Mittel gegen die Angriffe der Gäste. Besser wurde es es im zweiten Satz. Aber es reichte nicht. Céline Keller brachte im dritten Durchgang mehr Schwung. Zunächst sah es so aus, dass die Bad Säckingerinnen den Gegner nun in den Griff bekommen würden. Sie verfielen allerdings ins alte Muster.

Sätze: 18:25, 24:26, 25:9, 17:25.

TV Bad Säckingen – TV Hausach 2:3

Der TV Bad Säckingen wollte die Hinspielniederlage wett machen. Es lief jedoch wieder nicht nach Wunsch. Die Abwehr um Catrina D'Amore war unsicher, das Zuspiel war zu unpräzise, und die Angreiferinnen brachten keinen Druck hinter den Ball. Laura Kramps schaffte es im zweiten Satz, mit gezielten Angriffen und tollen Abwehraktionen ihre Mitspielerinnen mitzureißen. Die Partie wurde ausgeglichener. Auch im Tiebreak blieb es zunächst spannend, bis die Gäste eine Aufschlagserie hinlegten. "Heute war ein Tag zum Vergessen", sagte Laura Kramps, "wir waren ungewohnt langsam in der Abwehr und haben nie ins Spiel gefunden." Der eine Punkt war am Ende ein schwacher Trost. Die Bad Säckingerinnen verloren die Tabellenführung.

Sätze: 20:25, 25:14, 20:25, 25:23, 12:15.

Landesliga West, Männer: VC Weil II – Bad Säckinger Wölfe 0:3

(neu) Der Höhenflug der Bad Säckinger Wölfe hält an. Im Derby bei der Weiler Reserve wurden sie allerdings kaum gefordert. Das 25:9 im ersten Satz glich fast schon der Höchststrafe für den Gegner. Etwas spannender wurde es in den beiden folgenden Durchgängen. Nach vier Siegen in Folge schnuppern die Bad Säckinger mit vier Punkten Rückstand wieder an Platz eins.

Sätze: 9:25, 20:25, 18:25.

Landesliga Ost, Frauen: SG Litzelstetten/Radolfzell II – TV Jestetten 3:2

Die Volleyballerinnen des TV Jestetten kommen nicht in Schwung. Beim Schlusslicht gab es eine enttäuschende Niederlage. Dabei fing es ordentlich an. Doch die Jestetterinnen konnten nur in den Sätzen eins und drei überzeugen.

Sätze: 20:25, 25:20, 17:25, 25:13, 15:9.