von Raphaela Wenk

Volleyball: – Die Frauen des TV Bad Säckingen gewannen nach einem Krimi das Qualifikationsspiel für den Landespokal gegen den Ligakonkurrenten VfR Merzhausen.

Das Spiel begann auf Bad Säckinger Seite sehr behäbig und zurückhaltend. Erst Ende des Satzes schafften es die Volleyballerinnen vom Hochrhein, die Angriffe genauer zu platzieren, und sicherten sich den ersten Satz mit 25:22.

Der zweite Satz war ein Spiegelbild des ersten: Die Bad Säckingerinnen schafften es nicht, in der Abwehr ihre gewohnte Spritzigkeit abzurufen und mussten den Satz knapp mit 24:26 abgeben.

In Satz drei und vier entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide Mannschaften riefen ihre volle Leistung ab. Die Merzhausenerinnen holten jeden Ball in der Abwehr, so dass es öfters sehr lange Ballwechsel mit sehenswerten Angriff- und Abwehraktionen gab. Nachdem der TV Bad Säckingen den dritten (25:7) und anschließend wieder der VfR Merzhausen einen Satz gewinnen konnte (23:25), musste der Tie-Break entscheiden.

Der TV Bad Säckingen startete mit einer Aufschlagserie optimal mit einer 3:0-Führung. Der VfR Merzhausen konnte anschließend wieder Boden gut machen, so dass es auch in diesem Satz nicht an Spannung fehlte. Zum Schluss war es Hannah Brück, die mit einem Block alles klar machte, so dass der Satz mit 15:13 an den TV Bad Säckingen ging.

Mit diesem Sieg sicherten sich die Bad Säckinger Volleyballerinnen die Teilnahme an der Endrunde des Landespokals, bei der unter anderem der VC Offenburg (3. Bundesliga) und weitere hochkarätige Gegner warten.