von Rolf Rombach

Ringen, Bundesliga-Viertelfinale: (ror) Reicht der Vorsprung von zwölf Punkten aus? Die Bundesliga-Ringer des TuS Adelhausen können am Samstag zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte das Halbfinale um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft erreichen. Der bequeme Vorsprung im direkten Vergleich mit dem KSV Witten nach dem 21:9-Erfolg im Hinkampf lässt die Hoffnungen wachsen, am ersten Januarwochenende wieder das Halbfinale ausrichten zu dürfen. Gegner wäre einer der beiden Vorjahresfinalisten, die im anderen Viertelfinale gegeneinander ringen.

Nach dem 13:10-Sieg beim KSV Köllerbach hat Titelverteidiger SV Wacker Burghausen mit Heimrecht die minimal besseren Karten. Allerdings konnte der saarländische KSV Köllerbach im Januar auch den Neun-Punkte-Rückstand gegen den TuS Adelhausen noch drehen. Da sind drei Zähler bei 40 zu vergebenen Punkten nichts.

Keinen Spielraum haben die Top-Klubs hinsichtlich der neuen Punkteregel zur Mannschaftsbesetzung. Alle haben die 28 möglichen Zähler im Viertelfinale ausgereizt. Nicht so der KSV Witten oder der ASV Urloffen, die mit elf beziehungsweise zehn Punkten an den Start gingen und deutliche Niederlagen hinnehmen mussten.

Für TuS-Trainer Bernd Reichenbach gilt es, unabhängig von der formell schwächeren Aufstellung des Gegners, weiter auf Kurs zu bleiben: „Wir werden es nicht zu leicht nehmen nach der Erfahrung in Köllerbach und unsere bestmögliche Mannschaft präsentieren. Ich denke, dass sie dieses Mal mit einer kompletten Mannschaft kommen."

Durch den breiten Kader der Dinkelberg-Staffel sei man flexibel, auf die Wittener Varianten einzugehen. Der Kampfabend startet um 18.45 Uhr mit dem öffentlichen Wiegen, bevor es um 19.30 Uhr auf der Matte zur Sache geht.