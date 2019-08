Fußball-Kreisliga B-1: – Andreas Wirtz war am Samstag bei der Partie des SV Istein gegen den FV Haltingen nicht zu beneiden. Der für den SV Eichsel pfeifende Schiedsrichter hatte zum Saisonauftakt der Kreisliga B-1 alle Hände voll zu tun. Allerdings nicht, weil er viele Karten oder gar Platzverweise aussprechen musste. Nein, Wirtz musste im Verlauf der 95 Spielminuten sage und schreibe 14 Tore notieren.

Gut, 14 Tore können durchaus mal fallen. Erst vor wenigen Tagen beim T.J.Z. Weil wurden 18 Treffer bejubelt, als der FC Wittlingen sich im Pokalspiel mit 17:1 bei der türkischen Elf behauptete. Allerdings klaffte zwischen den Kontrahenten ein Unterschied von zwei Spielklassen.

Etwas anderes war es beim Aufeinandertreffen der Kontrahenten am Isteiner Klotzen. Die Gastgeber hatten die abgelaufene Saison als Neunte beendet, der FV Haltingen kam als Absteiger aus der Kreisliga A und somit irgendwie auch als Favorit.

Dieser Rolle schienen die Kicker aus dem Weiler Stadtteil auch gerecht zu werden, denn auf das Isteiner 1:0 (3.) durch Malte Ruch ließ Santo Di Fazio – auf unserem Archivbild aus dem Jahr 2017 noch im Trikot des SV Nollingen – das 1:1 (12.) und das 1:2 (21.) folgen. Dass das nicht die letzten Tore des Auftaktspiels sein würden, stellte sich umgehend heraus. Marcel Ruch glich zum 2:2 (22.) aus und legte das 3:2 (24.) nach. In der gleichen Minute erzielte Matthias Thietke für den FV Haltingen zum 3:3 (24.) aus.

In der Folge hatte die Schreibhand von Andreas Wirtz erstmal Pause, abgesehen von einer Gelben Karte für den SV Istein und zwei Auswechslungen, die notiert werden wollten. Noch vor dem Seitenwechsel gelang Malte Schmidt die 4:3-Führung (44.) für den SV Istein – und keiner auf dem Platz ahnte, dass damit erst die Hälfte aller Tore dieses Nachmittags gefallen waren.

Treffer: Manuel Diodene, hier im Trikot des TuS Efringen-Kirchen, steuerte ebenfalls ein Tor zum denkwürdigen 8:6-Sieg des SV Istein gegen den FV Haltingen bei. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Marcel Ruch mit seinem vierten Tor zum 5:3 (50.), der vom TuS Efringen-Kirchen zurück gekommende Manuel Diodene mit dem 6:3 (58.) und erneut Schmidt mit dem 7:3 (60.) schienen nach einer Stunde alles klar gemacht zu haben. Klarer Fall von „Denkste!“ – Justus Greve verkürzte auf 4:7 (68.) und Di Fazio traf zum 5:7 (70.).

Richtig spannend wurde es dann in der Schlussphase, als Di Fazio mit seinem vierten Tor zum 6:7 (89.) die Hoffnungen auf einen versöhnlichen Saisonstart des FV Haltingen nährte. Dann aber war es dem nach der Pause eingewechselten Adama Conde aus Guinea, in seiner dritten Saison beim SV Istein und und bisher mit drei Treffern erfolgreich, vorbehalten in der fünften Nachspielminute dem munteren Scheibenschießen am Isteiner Klotzen mit dem 8:6-Schlusspunkt ein Ende zu setzen.

Und während die einen ihren Rekordsieg feierten und sich die anderen darüber ärgerten, dass aus auswärts zwar sechs Tore erzielten und dennoch nichts mitnehmen, hatte Andreas Wirtz erst recht alle Hände voll zu tun. Es musste nämlich 14 blitzsaubere Tore im Spielbericht unterbringen und hoffentlich nichts verwechseln.