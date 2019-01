von Fritz Trefzger

Hallenfußball: (sk) Die Jugendfußball-Abteilung des SV Schopfheim veranstaltet von Donnerstag, 3. Januar, bis Sonntag, 6. Januar, ihre Hallenfußballturniere für E-, D-, C-Junioren, die SVS-Hallen-Masters in der Friedrich-Ebert-Halle in Schopfheim. Bereits zum 14. Mal findet im Rahmen dieser Turnierserie der Mädchen-Oberrhein-Cup für B- und C-Juniorinnen statt. Aus Südbaden und der Schweiz reisen 86 Mannschaften an und spielen in sechs Turnieren ihre Sieger aus.

Den Auftakt machen am Donnerstag die Turniere des 14. Mädchen-Oberrhein-Cup. Ab 10 Uhr spielen die C-Juniorinnen, unter anderem mit dem FC Basel, FC Hausen, FC Wittlingen, FC Schönau im Feld der zwölf Teams. Die Finalspiele beginnen um 13.45 Uhr, das Finale findet um 15.20 Uhr statt.

Ab 16.20 Uhr spielen dann die B-Juniorinnen um den Turniersieg. Zum bunten Feld aus Verbandsligisten und überregionalen Teams zählen FC Blue Stars Zürich, SG Obersasbach, SC Freiburg, FC ConcordiaBasel, FC Basel, FC Wittlingen und FC Hauingen. Die Entscheidung fällt ab 19.50 Uhr in den Finalspielen. Der Turniersieger wird 21.25 Uhr ermittelt.

In zwei Turnieren spielen die C-Junioren am Freitag, 4. Januar, unter dem Namen „Martin-Walteich-Turnier“ ihre Sieger aus. Den Auftakt macht das C2-Turnier ab 10 Uhr mit zehn Teams, unter anderem die SG Münstertal, SG Albbruck, SG Steinen-Maulburg sowie aus der Schweiz der SV Muttenz und der FC Stein. Die Entscheidungsspiele beginnen um 13:55 Uhr, das Finale findet ab 15 Uhr statt.

Das C1-Turnier startet um 16 Uhr mit zwölf Teams, allesamt Kreisliga-Tabellenführer sowie Bezirks-, Landes und Verbandsligisten: Unter anderem sind FV Lörrach-Brombach, SF Eintracht Freiburg, SV Weil, FV Sulz, FC Tiengen 08 und FC Wehr dabei. Um 19.30 Uhr starten die Viertelfinalspiele. Die Entscheidung fällt um 21 Uhr.

Die D-Junioren spielen am Samstag, 5. Januar, in drei Turnieren um den Titel „SVS-Hallen-Master 2019“. Los gehts ab 8:45 Uhr, wenn das erste von zwei D2-Turnieren startet. Insgesamt sind 16 Mannschaften zu Gast, unter anderem FC Bergalingen, SG Tunsel, SG Reute-Vörstetten, SG Luttingen, FC Hausen, SV 08 Laufenburg sowie zwei Teams des Gastgebers. Die Entscheidung im ersten Turnier fällt zwischen 11 Uhr und 12.20 Uhr. Das zweite Turnier ist gegen 16:15 Uhr beendet.

Das D1-Turnier beginnt dann um 16.30 Uhr mit der Teamvorstelle Am Samstagabend findet dann das D1-Turnier statt mit 12 Teams, u.a. Freiburger FC, SG Hölzlebruck (Schwarzwald), PTSV Jahn Freiburg, FC Auggen, FC Basel, SG Batzenberg, FV Lörrach-Brombach und dem SV Schopfheim. Ab 16.30 Uhr beginnt der Budenzauber, ab 20 Uhr starten die Finalspiele und der Turniersieger wird um 21.30 Uhr ermittelt.

Zum Abschluss findet am Sonntag, 6. januar, ab 10 Uhr, das Turnier der E1-Junioren mit zehn Mannschaften statt. Im Feld sind unter anderem der SV Schopfheim, TuS Efringen-Kirchen, FC Auggen, TuS Lörrach-Stetten dabei. Ab 13.45 Uhr starten die Finalspiele, das Endspiel findet ab 15 Uhr statt.

Bei allen Hallenturnieren wird erstmals mit einer Rundumbande und auf Kleinfeldtore gespielt. Das Team um Turnierleiter Fritz Trefzger möchte das hohe Niveau nochmals steigern. Es wird deutlich weniger Spielunterbrechungen geben und es werden mehr Tore fallen.

Zudem werden von den Trainern und einer Jury der „Beste Spieler des Turniers“ und der „Beste Torhüter des Turniers“ ausgezeichnet. Alle Turnierteilnehmer erhalten Preise und die Siegermannschaft einen Pokal. Für die Turniersieger gibt es „Mannschaftspreise“. So gibt es Eintrittskarten vom EHC Freiburg für ein Eishockeyspiel und die Therme "Vita Classica" in Bad Krozingen lädt zu einem Tag mit Backstage-Führung ein.

Alle Turnier-Ergebnisse gibt es Live im Internet unter http://www.svs-hallen-masters.de. Dort gibt es auch Informationen zu den Teilnehmern, sowie nach dem Turnier eine Bildergalerie und alle Mannschaftsfotos.