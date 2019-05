von Angelika Wirth

Kunstrad: – Der RSV Herten richtete die Bezirksmeisterschaften für Schüler (bis 14 Jahre) und Elite (ab 19 Jahre) aus, wobei es nicht nur um die Titelvergabe, sondern auch um die Qualifikation zur Badischen (Schüler) bzw. Baden-Württembergischen (Elite) Meisterschaft ging. Gleichzeitig zählte dieses Ergebnis als zweiter Durchgang des Bezirkspokals, so dass auch Junioren (15-18 Jahre) am Start waren.

Insgesamt werden 17 Fahrer und Fahrerinnen bei den Schülern aus dem Bezirk Hochrhein/Wiesental an den Badischen Meisterschaften am 26. Mai in Mühlhausen am Bodensee teilnehmen.

Für die Baden-Württembergischen Meisterschaften im Juli in Gutach haben sich Alisa und Anne Lais vom RSV Wallbach sowie Natascha von Schneyder vom RV Lottstetten qualifiziert.

Die höchste Punktzahl des Tages fuhr Alisa Lais vom RSV Wallbach ein. Mit 165,31 Punkten verpasste sie ihre Bestleistung nur um 0,07 Punkte und bewies wieder einmal, dass sie zu den zehn besten Fahrerinnen Deutschlands gehört. Sie zeigte sich in Topform und auch der Sprung vom Sattel auf den Lenker klappte hervorragend. Ihre Schwester Anne konnte aufgrund Krankheit nicht starten, qualifizierte sich aber dennoch für die Baden-Württembergische Meisterschaft.

Bei den Schülerinnen U11 (bis 10 Jahre) gewann Emilia Keser vom RSV Wallbach mit einer sehr sauberen Kür. Sie fuhr unter einem Punkt Abzug. Zweite wurde Johanna Wildenhahn vom RSV Herten.

In Aktion: Caroline Wirth vom RSV Wallbach. | Bild: Angelika Wirth

Bei den Schülerinnen U13 (11-12 Jahre) siegte Caroline Wirth vom RSV Wallbach (62,78) mit großem Vorsprung vor Letizia Daudey vom RV Lottstetten (45,32). Letztere gewann im Zweier mit ihrer Partnerin Sophia Bayer vor dem Wallbacher Paar Laura Thomann/Lena Reichert.

In der männlichen Klasse dieses Alters holte sich Liam Model vom RSV Herten den Titel vor seinem Vereinskollegen Frieder Wildenhahn und Nicolaj von Schneyder vom RV Lottstetten.

Bei den Schülern U15 (13-14 Jahre) setzte sich Julius Berchtold vom RSV Wallbach deutlich von Jimmy Lee Holle vom RV Lottstetten ab. Bei den Mädchen dieser Altersklasse gewann Leonie Papok vom RV Lottstetten mit einer starken Leistung von 97,05 Punkten deutlich vor Stefanie Probst vom RSV Wallbach.