Regionalsport Hochrhein vor 2 Stunden

VfB Waldshut lädt zum City-Run ein

3. Auflage des Waldshuter City-Run ist die dritte von vier Veranstaltungen der „May Running Series“. Am Samstag sind ab 18 Uhr die Bambini sowie die Schülerinnen und Schüler am Start. Um 19 Uhr steigt der Hauptlauf sowie der Fit- und Fun-Lauf. Start und Ziel in der Kaiserstraße. Hauptlauf hat Gesamtdistanz von zehn Kilometern und führt über vier Runden in der Innenstadt