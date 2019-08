Video: Tommy Buschle

Fußball: – Dass aller guten Dinge nicht immer drei sein müssen, erlebte der SV BW Murg im Finale des Turniers um den Hotzenwald-Cup, das der FC Schachen und der SV Buch gemeinsam in Schachen ausgerichtet haben. Die Murger standen nach ihren Turniersiegen von 2017 und 2018 zum dritten Mal in Folge im Endspiel. Doch statt den stattlichen Pott, den die Gemeinde Albbruck gestiftet hat, ein drittes Mal mit in die Breitematt zu nehmen, mussten die Pokalverteidiger mit einer bösen 0:5-Schlappe nach 90 Minuten gegen den souveränen Sieger VfB Waldshut den Platz verlassen.

So bleibt den Blau-Weißen nun die vage Hoffnung, dass auch für die Waldshuter Überflieger nicht aller guten Dinge drei sein mögen. Denn nach ihrem 0:1 im Gruppenspiel in und dem 0:5 im Finale stehen die Murger den Waldshutern bereits am Dienstag – dieses Mal allerdings nicht in Schachen, sondern in Murg – ein drittes Mal innerhalb einer Woche gegenüber. Dieses Mal ist es allerdings ein Pflichtspiel, in der ersten Hauptrunde des Rothaus-Bezirkspokal.

Austausch: Zur Pause waren Trainer Danijel Kaovcevic (rechts) vom VfB Waldshut und sein spielender Co-Trainer Bora Kalyon noch nicht zufrieden mit dem Auftritt im Finale beim Hotzenwald-Cup in Schachen gegen den SV BW Murg. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Im Gruppenspiel gegen den VfB Waldshut war der Unterschied nicht allzu groß gewesen, die Murger blieben zwar torlos, verloren aber mit 0:1, weil Domenik Merdita für den Bezirksligisten traf. In der Neuauflage beim Finale war die Waldshuter Elf allerdings stark verändert. Ex-Profi Bora Kalyon mischte nun ebenso mit wie die weiteren Neuzugänge Alessandro Russo, Franjo Bicvic, Trainer-Bruder Stjepan Kovacevic und Nikica Juric. Einzig Fayik Onurlu kannten die Murger schon vom ersten Aufeinandertreffen. Was allerdings nicht viel bewirkte, denn Onurlu (33.) war es, der mit einem frechen Freistoß die Waldshuter Pausenführung besorgte.

Beim Seitenwechsel hatte sich Trainer Danijel Kovacevic mehr Druck von seiner Elf erbeten. Ein Wunsch, den ihm diese dann auch zügig erfüllte. Mit einem Schuss, der von der Lattenunterkante hinter die Linie prallte eröffnete Kapitän Labinot Halili den zweiten Durchgang. Kurz danach verhielten sich die Murger Abwehrspieler im Duell mit Alberto Di Girolamo derart ungeschickt, dass dem etwas ungünstig stehenden Schiedsrichter Heiko Werner keine Wahl blieb. Den Strafstoß versenkte Stjepan Kovacevic humorlos zum 3:0 (53.) gegen Steffen Birlin.

Umkämpft: Zumindest vor der Pause bot der SV BW Murg, hier mit Ismail Palit (rechts) im Kopfballduell mit Fayik Onurlu, dem Turnierfavoriten VfB Waldshut noch Paroli. Am Ende gewann der Bezirksligist das Funale in Schachen hoch mit 5:0. | Bild: Scheibengruber, Matthias

In der Folge wechselten beide Teams durch, die Waldshuter kamen dennoch zu weiteren Toren. Domenik Merdita (81.) traf per Kopf nach einem Freistoß von Alberto Di Girolamo. Drei Minuten vor Spielende war Ediz Schlegel nach einer Flanke ebenfalls per Kopf zur Stelle und besorgte den 5:0-Endstand. Drei Jahre nach ihrem Turniersieg von 2016 schnappten die Waldshuter den Murgern nun den Pokal wieder weg. Eine erste Revanche ist beim Pokalspiel am Dienstag, 20 Uhr, in der Breitematt in Murg möglich.

Da ist das Ding: Herbert Gerteiser (links) vom FC Schachen und Rainer Kuttruff vom SV Buch überreichten den Hotzenwald-Cup gemeinsam mit Albbrucks Bürgermeister Stefan Kaiser (rechts) dem Kapitän des VfB Waldshut, Labinot Halili. | Bild: Tommy Buschle

In einem torreichen Spiel sicherte sich der SV Buch, zuletzt zwei Mal unterlegener Finalist, den dritten Platz gegen den FC Bergalingen, der allerdings seine Reserve nach Schachen geschickt hatte. Marco Maier (5.), Mario Winkler (27.) und Nico Schulz (31.) stellten vor der Pause die Weichen auf Sieg. Winkler (52.) und Sportchef Denys Martini (85.) erhöhten im zweiten Durchgang auf 5:0. Über den Ehrentreffer für den FC Bergalingen freute sich Ben Neufeld in der Schlussminute.