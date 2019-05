Frauenfussball Verbandsliga

VfB Unzhurst – FC Hochrhein 0:1 (0:0). – Trainer Tobias Schneider vom FC Hochrhein war am Ende froh um den Schlusspfiff und die Punkte. Er war mit nur elf Spielerinnen nach Unzhurst gefahren. Verletzungen, Abitur und Familienanlässe hatten den Kader auf einen Minimum reduziert. „Deshalb hatten wir defensiv angefangen, wir wollten kein Gegentor kassieren“, erklärte Schneider, „ein bisschen haben wir darauf vertraut, dass wir in jedem Spiel bisher ein Tor geschossen hatten.“ Und so kam es.

Regionalsport Hochrhein SG Görwihl geht nach der Pause gegen SV Titisee mit 0:9 unter Das könnte Sie auch interessieren

Der FCH setzte die Marschrichtung um und wartete auf die eine Chance. Die ergab sich schließlich in der 64. Minute. Nina Sardu ließ auf der linken Seite gleich drei Unzhursterinnen stehen und bediente Verena Hupfer, die den Ball fulminant unter die Latte hämmerte. Mit dem knappen 1:0 und ohne Wechseloptionen war Schneider nicht wohl: „Aber so richtig gefährlich wurde es nicht mehr.“ Nach dem Pokal-Aus hatte er als Ziel gesetzt, die restlichen Ligaspiele zu gewinnen. Zwei Siege gab es bereits.