von Christel Siegmund

Ski, alpin: (csi) Bei ungemütlichen Wetterbedingungen fand auch das baden-württembergische Skiliga-Finale der Jugend- und Aktivenklassen in Mellau im Bregenzer Wald an der Wildgunten-Piste statt. Da die Rennen in die kurz vor dem Ende stehende Deutschlandpokal-Wertung einfließen, hatten über einhundert Athleten den Weg nach Österreich auf sich genommen.

Dem Team des Jugendkaders des Skiverbands Schwarzwald gelangen einige Top-Platzierungen. Die Landesvizemeister Urs Rotkamm (SC Waldshut) und Ferdinand Löffler (WSG Feldberg) belegten mit jeweils Rang sechs und Rang elf in den Riesenslalom-Wertungen die besten SVS-Platzierungen. Nils Haser, Jugend-Landesmeister im Slalom, wurde zwei Mal Zehnter. Luis Diehm (SC Neustadt) kam auf die Plätze 13 und 18, Luis Wohlschlegel (SZ Rheinfelden) auf 18 und 27.

Bei den Frauen gelangen Emilia Löffler (WSG Feldberg) mit Rang sieben und zehn zwei Top Ten-Platzierungen. Lilly Wiesler wurde ebenfalls Siebte und ein 16. Platz. Damaris Vetter (SC Kandel) verbuchte die Ränge 19 und 25 für sich. Der für Sonntag geplante Parallelslalom fiel der schlechten Wetterprognose zum Opfer.

In der Teamwertung belegte die Regio West mit Ferdinand Löffler, Nils Haser, Luis Diehm, Lilly Wiesler und Emilia Löffler zweimal Rang drei, das Team Bezirk 7 (Rotkamm, Wohlschlegel, Lotz, Kiefer, Vetter) wurde Siebter und Neunter. In der Gesamtwertung haben sich die zwei SVS-Teams als Zweite und Sechste für die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft Anfang April am Allgäuer Oberjoch qualifiziert. Die Siege gingen zwei Mal an die Schwäbin Bianca Kühn sowie an Nico Müller (SC Truchtelfingen) und Leopold Lechner (TSV Ottobeuren).

Weitere Platzierungen: Bela Walz (SC Münstertal): 31., 40.; Thorben Lotz (IAR Hochschwarzwald) 36., 38); Nicolas Kiefer (SC Engen) 49., 47.; Moritz Waibel (SZ Müllheim) 34., 41.; Leon Laule (SC Wehr) 54.

Slalom in Mellau

Beim Slalomrennen in Mellau waren auch zwei Schwarzwälder Schüler erfolgreich am Start: Zoé Hänsel (SC Konstanz) wurde auf Gesamtrang 12 Zweite der U14-Wertung, Maxime Weschmann (IAR Hochschwarzwald) kam auf Gesamtrang acht und siegte in der U14.