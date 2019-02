von SK

Juniorenfußball: (sk) Zu einem besonderen Testspiel zweier Nachwuchsteams lädt der SV 08 Laufenburg am Samstag ins Waldstadion ein. Dort trifft um 10.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz die U17 des Bundesligisten SC Freiburg auf die U18 des Schweizer Super League-Clubs FC St. Gallen. Die U17 des SC Freiburg spielt in der B-Junioren-EnBW-Oberliga und ist dort zur Winterpause bei einem Spiel Rückstand nur zwei Punkte hinter Tabellenführer SV Sandhausen und dem VfB Stuttgart II Dritter. Die U18 des FC St. Gallen spielt in der höchsten Schweizer Jugendliga, der Swiss Elite League, und belegt dort den 13. Platz. (sk)